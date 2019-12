Vlaams klimaatminister Zuhal Demir gaat ‘planepoolen’ naar klimaattop in Madrid tvc

03 december 2019

09u35 0 Zuhal Demir (N-VA) zei deze ochtend op Radio 1 dat ze naar de COP25 in Madrid zal ‘planepoolen’. Met deze term wil ze aangeven dat ze met een volle lijnvlucht naar de klimaatconferentie zal vliegen. De Vlaams klimaatminister kreeg op Twitter echter verontwaardigde reacties.

Met zoveel mogelijk collega’s één lijnvlucht nemen. Door te ‘planepoolen’ willen Zuhal Demir en andere regeringsleiders hun ecologische voetafdruk beperken. Demir legde het idee vanmorgen op Radio 1 uit, maar haar uitspraak lokte meteen reacties uit op Twitter. Sommigen vragen zich af wat er ecologisch is aan een lijnvlucht nemen.

Zeg niet “ik neem het viegtuig”, zeg “ik ga planepoolen”. #demir op @radio1 🤦🏻‍♂️ Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link

Toch wat vreemd interview met Vlaams klimaatminister Zuhal Demir op @radio1be.

Vlaams klimaatbeleid afhankelijk maken van federale fiscale (steun)maatregelen is natuurlijk het (begrotings)probleem doorschuiven.

En “plane-poolen” is goed voor eco-voetafdruk?! Michel Maus(@ MausMichel) link

Zuhal Demir reageerde deze ochtend meteen met een tweet op de reacties. “Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen.”

Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen. #cop25 Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Net geen 200 staten, 196 staten plus de Europese Unie, zullen aanwezig zijn in Madrid. Daar zal de financiering van de klimaatafspraken opnieuw een rode draad zijn. In België vraagt de Klimaatcoalitie de federale regering en de gewesten om een verhoogde inspanning. In het bijzonder vraagt de koepelorganisatie een verdubbeling van de Belgische bijdrage aan het Green Climate Fund van de Verenigde Naties.