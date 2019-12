Vlaams klimaatminister Zuhal Demir gaat ‘planepoolen’ naar klimaattop in Madrid en dat lokt veel reacties uit tvc

03 december 2019

09u35

Bron: Radio 1 16 Zuhal Demir (N-VA) zei deze ochtend op Radio 1 dat ze naar de COP25 in Madrid zal ‘planepoolen’. Met deze term wil ze aangeven dat ze met een volle lijnvlucht naar de klimaatconferentie zal vliegen. De Vlaams klimaatminister kreeg op Twitter verontwaardigde reacties.

Met zoveel mogelijk collega’s één vliegtuig nemen. Dat is het idee van ‘planepoolen’. Zuhal Demir wil op deze manier samen met andere regeringsleiders haar ecologische voetafdruk beperken. Demir legde het vanmorgen allemaal uit op Radio 1, maar haar uitspraak lokte meteen reacties uit op Twitter. Sommigen vragen zich af wat er zo ecologisch is aan ‘planepoolen’ en anderen zien niet in wat het verschil is met een gewone lijnvlucht.

“Wauw, ik ben dus een groene jongen?!”, tweet Gunther Malin. “Elke vakantie in een overvol vliegtuig met andere mensen. Met nauwelijks beenruimte om met NOG meer mensen te kunnen ‘planepoolen’. Pluim voor mezelf.”

Wauw, ik ben dus een groene jongen?! Elke vakantie in een overvol vliegtuig met andere mensen. Met nauwelijks beenruimte om met NOG meer mensen te kunnen 'planepoolen'. Pluim voor mezelf. pic.twitter.com/p6BLYAyKof Gunther Malin(@ GuntherMalin) link

Een andere twitteraar benadrukte dan weer de vliegschaamte van Demir. “Zeg niet langer: ‘ik neem gewoon het vliegtuig maar schaam me daar als milieuminister een beetje voor’ zeg: ‘ik ga planepoolen’”, aldus Niels Famaey.

Zeg niet langer: ‘ik neem gewoon het vliegtuig maar schaam me daar als milieuminister een beetje voor’ zeg: ‘ik ga planepoolen’ 🤷🏻‍♂️ @Zu_Demir @radio1be #deochtend @mvdroogenbroeck pic.twitter.com/GbtsTEjP1Y nielsfamaey(@ nielsfamaey) link

Ook politici vielen uit de lucht.

Zeg niet “ik neem het viegtuig”, zeg “ik ga planepoolen”. #demir op @radio1 🤦🏻‍♂️ Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link

Toch wat vreemd interview met Vlaams klimaatminister Zuhal Demir op @radio1be.

Vlaams klimaatbeleid afhankelijk maken van federale fiscale (steun)maatregelen is natuurlijk het (begrotings)probleem doorschuiven.

En “plane-poolen” is goed voor eco-voetafdruk?! Michel Maus(@ MausMichel) link

Zuhal Demir reageerde deze ochtend meteen met een tweet op de reacties. “Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen.”

Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen. #cop25 Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Bekijk ook: Greta Thunberg per catamaran naar klimaattop in Madrid