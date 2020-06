Vlaams Justitieminister Demir: “Onbegrijpelijk dat verdachte van ontvoering 13-jarige zo’n lichte straf kreeg” Redactie

02 juni 2020

16u21

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) heeft kritiek op de straf die een van de verdachten van de ontvoering in Genk indertijd heeft gekregen.

Een van de verdachten is Khalid Bouloudo, een moslimterrorist die was veroordeeld voor het ronselen van Syriëstrijders. Hij zou in beroep zijn veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk en zou zijn voorwaarden hebben geschonden.

"Ik vind het onbegrijpelijk dat de man in kwestie, die lid is van een terroristisch organisatie, zo een lichte straf krijgt met zeer lichte voorwaarden", verklaarde minister Demir aan de VRT. "De man in kwestie heeft in december zijn voorwaarden geschonden. Ik vind het de logica zelve dat iemand die zijn voorwaarden schendt, gewoon in de gevangenis belandt. Dat is hier helaas niet gebeurd. Ik kan daar vanuit Vlaanderen niets aan doen, behalve vragen dat Justitie een Vlaamse bevoegdheid wordt.”

Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil voorlopig geen reactie kwijt. Hij krijgt morgen vragen over het dossier in de bevoegde Kamercommissie. De kritiek van Vlaams minister Demir is wel opvallend, gezien het principe van de scheiding der machten.

Lees ook: PORTRET. De opvallende carrièreswitch van ‘de Koekjesbakker’ uit Maaseik: van veroordeelde terrorist tot kidnapper (+)