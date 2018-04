Vlaams integratiebeleid focust voortaan op rondtrekkende woonwagenbewoners TTR

05 april 2018

17u40

Bron: Belga 0 De residentiële woonwagenbewoners, mensen die op een vaste plaats wonen, verdwijnen als doelgroep van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Daarmee wordt de vrees van het Minderhedenforum deels waarheid. "Het is een heel kwetsbare groep", klinkt het. De rondtrekkende woonwagenbewoners blijven wel een focus, net als de personen van buitenlandse herkomst, blijkt uit het ontwerpdecreet van de Vlaamse regering.

De regering keurde vorige week vrijdag het ontwerpdecreet van Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans principieel goed. De focus van het beleid ligt voortaan op personen van buitenlandse herkomst en op rondtrekkende woonwagenbewoners. Residentiële woonwagenbewoners zijn beter ingebed in een sociaal weefsel, vindt de regering. "Doordat deze mensen op een vaste plaats wonen, kunnen de kinderen er school lopen en kan er een band ontstaan met de lokale voorzieningen", is de redenering.

Volgens cijfers van het Minderhedenforum wonen iets meer dan 2.500 woonwagenbewoners op een woonwagenterrein in Vlaanderen. Rondtrekkende woonwagenbewoners zijn met meer. De Voyageurs tellen vijf- tot tienduizend mensen, de Roms zo'n driehonderd gezinnen en de Manouches een honderdtal gezinnen. Sommigen onder hen wonen wel in een huis. Ze zitten in een erg kwetsbare situatie en kennen een grote armoede, aldus de regering.

Het Minderhedenforum is tevreden dat de woonwagenbewoners tot de doelgroep blijven behoren, maar vindt de opsplitsing problematisch. "De residentiële zijn toch ook een heel kwetsbare groep", vindt directeur Landry Mawungu. "Het is niet omdat ze residentieel zijn, dat ze participeren aan de maatschappij."

Daarnaast krijgt het forum de expliciete opdracht om lokale actoren aan te sporen tot meer participatie aan het beleid. "We staan achter die doelstelling, want op lokaal niveau zijn er veel hefbomen", zegt Mawungu. "Maar we hopen wel dat deze uitbreiding van onze bevoegdheden met extra budget gepaard zal gaan."