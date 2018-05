Vlaams huurgarantiefonds draait vierkant IB

11 mei 2018

05u45

Het Vlaamse huur­garantiefonds draait vierkant. Vier jaar na de oprichting hebben verhuurders zich amper aangemeld, zo blijkt vandaag uit cijfers die De Standaard opvroeg.

Het huurgarantiefonds werd in 2013 voorgesteld. Miljoenen euro's werden opzijgezet om verhuurders te beschermen tegen wanbetaling, en huurders tegen een huisuitzetting. In het eerste jaar alleen al werd gerekend op zo'n 18.000 inschrijvingen door verhuurders.

Maar het fonds draait vierkant. Amper meer dan 1.000 verhuurders hebben zich sinds de oprichting aangemeld en in slechts een vijftigtal gevallen is er sprake geweest van een uitbetaling. Dit jaar werd nog geen enkel dossier goedgekeurd, terwijl er zo'n 550.000 huurwoningen zijn in Vlaanderen en jaarlijks 12.000 gezinnen met uithuiszetting worden bedreigd. Een catastrofale balans van een nochtans cruciaal instrument, zeggen huurders, verhuurders en lokale overheden in koor.

Strenge vormvereisten en vervaltermijnen

De oorzaak voor problemen zijn de strenge vormvereisten en vervaltermijnen van de procedure. Zo kan ze pas van start gaan als de huurder een afbetalingsplan van maximum twaalf maanden krijgt opgelegd door een vrederechter en dat niet naleeft. Vaak komt er ook een deurwaarder aan te pas. "Ingrijpen kan pas wanneer het kalf al verdronken is", zegt Rudy Coddens (sp.a), OCMW-voorzitter in Gent.

Bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) beloofd nog deze regeerperiode een alternatief. Maar daar wil niet iedereen op wachten: al eerste Vlaamse gemeente begint Kortrijk op 1 juni met een eigen huurgarantiefonds.