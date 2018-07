Vlaams gezin op all-invakantie treft halfnaakt lingeriemodel tijdens fotoshoot aan zwembad "En dat terwijl er nog veel kinderen wakker waren" ND

05 juli 2018

13u34 0 Het gezin van Laurent uit Halle kreeg gisteren in hun viersterrenhotel in Zuid-Frankrijk een wel erg pittige portie randanimatie voorgeschoteld. Voor de ogen van zijn kroost vond een pikante fotoshoot met een model in lingerie plaats. "Een vergissing," verdedigt het hotel zich.

De zwoele zomertemperaturen liepen gisterenavond extra hoog op aan het zwembad van hotel Les Amandiers in de Franse Camargue. Een fotograaf besloot in dit viersterrenhotel een shoot te organiseren met een lingeriemodel, gehuld in een pikant setje dat weinig aan de verbeelding over laat. Niet alle hotelgasten konden die onvoorziene animatie appreciëren. "We zaten na het avondeten rustig iets te drinken in de bar van het hotel, met mijn vrouw en kinderen van 9 en 11 jaar," vertelt Laurent uit Halle, die een all-inverblijf boekte in Les Amandiers bij TUI. "Plots, op minder dan 25 meter voor onze neus, begon een fotograaf aan het zwembad foto’s te nemen van een half uitgeklede vrouw. Het was een uur of negen à half tien en er waren nog veel kinderen wakker. Ook de zoon van het bevriend koppel waarmee we op vakantie zijn, die zeven is."

Fotofestival

Is de kinderanimatie vandaag de dag een stuk pittiger, of had de schaars geklede dame zich van hotel vergist? "Dit was uiteraard niet de bedoeling," verontschuldigt de woordvoerder van hotel zich. "Er vindt op dit moment een fotofestival plaats in Arles. Een fotograaf kwam ons aan de balie vriendelijk vragen of hij enkele foto's mocht nemen aan het zwembad. We gaven toestemming, maar wisten niet op voorhand dat het om een pikante fotoshoot ging. Dat is natuurlijk compleet ongepast in een kindvriendelijk hotel. Zodra we het in de gaten kregen, hebben we meteen ingegrepen en hen gevraagd om weg te gaan." Volgens vakantieganger Laurent duurde het toch net iets te lang voor het hotel actie ondernam. "Het duurde nog tien à vijftien minuten voor het model werd weggehaald, terwijl de security er gewoon op stond te kijken. Ik heb contact opgenomen met TUI, die me beloofden hun licht op te steken bij het hotel. Maar ik verwacht niet dat ik er nog iets van zal horen." Bij TUI reageren ze geschrokken op het voorval en beloven ze uit te zoeken wat er mis is gelopen.