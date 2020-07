Vlaams-Brabantse buurgemeenten van provincie Antwerpen nemen geen extra maatregelen ADN

29 juli 2020

18u49

Bron: Belga 0 Uit een rondvraag bij burgemeesters van gemeenten in Vlaams-Brabant die aan de provincie Antwerpen grenzen, blijkt dat niemand momenteel van plan is om extra coronamaatregelen te nemen naar aanleiding van de beperkingen die maandagavond afgekondigd werden door Antwerps gouverneur Cathy Berx.

Belga kon hiervoor tot dusver al naar de mening peilen van de burgemeesters van Kapelle-op-den-Bos, Begijnendijk, Scherpenheuvel-Zichem en Keerbergen.

‘Geen klopjacht’

In Kapelle-op-den-Bos, waar enkele straten van de ene provincie in de andere lopen, is burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) niet van plan een klopjacht te houden op inwoners uit het naburige Willebroek die in zijn gemeente dingen doen die in hun provincie niet kunnen, zoals cafébezoek na 23 uur of buiten wandelen na 23.30 uur.



"Het sociaal leven van een aantal van die mensen is volledig afgestemd op Kapelle-op-den-Bos. We denken dan ook niet aan bijvoorbeeld de organisatie van grenscontroles en hebben hiervoor van hogerhand ook geen extra opdracht gekregen", aldus Huysmans.

Ook in Keerbergen laat burgemeester Erik Moons (Open Vld) weten dat zijn gemeente de coronamaatregelen volgt van de Nationale Veiligheidsraad en geen extra maatregelen neemt naar aanleiding van de beperkte lockdown in de provincie Antwerpen. Ook Bert Ceulemans (Samen) van het naburige Begijnendijk spreekt in die zin.

Boetes?

In Scherpenheuvel-Zichem heeft burgemeester Manu Claes (CD&V) al wel ingegrepen toen de organisatoren van de voor dit weekend geplande voetbalmatch Herselt-Averbode de wedstrijd in plaats van in Herselt, in de provincie Antwerpen, in de eigen deelgemeente Averbode wilden laten doorgaan. "In overleg met de gouverneur is beslist dat dit niet kon", aldus Claes.

In Boortmeerbeek dreigt burgemeester Karin Derua (Open Vld) in een gesprek met ROBtv met boetes voor inwoners uit de provincie Antwerpen die na 23.30 uur - het uur waarin de avondklok intreedt in deze provincie - nog rondhangen in horecazaken in haar gemeente. "We kunnen aan de hand van de verplichte registratie in onze cafés nagaan of dit het geval is", aldus Derua. Volgens haar zijn er overigens al verschillende horecazaken in Boortmeerbeek door de coronapandemie al om 23 uur of tegen middernacht de deuren sluiten.

