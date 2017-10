Vlaams-Brabant beslist opnieuw om buurtweg over parking C aan Heizel af te schaffen

Redactie

17u07

Bron: Eigen berichtgeving

4

belga

De provincie Vlaams-Brabant heeft in een nieuwe beslissing de afschaffing bevestigd van buurtweg nr.3, die over parking C van de Heizel loopt in Strombeek-Bever. De oorspronkelijke beslissing van 27 april werd ingetrokken. De nieuwe heeft een betere motivatie in het kader van een mogelijk beroep. De tegenstanders van het Eurostadion kunnen nog altijd protest aantekenen bij Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). En de kans is ook groot dat ze dat doen.