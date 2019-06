Vlaams Belangster blijft achter omstreden holebi-uitspraak staan: “Zeker dat 75 procent van mijn kiezers mij steunen” HAA

05 juni 2019

09u44

Bron: Radio 1 276 “Wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of ze moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.” Dat vertelde Vlaams Belangster Dominiek Sneppe vorige week in een interview met de Krant van West-Vlaanderen. De uitspraak zet al enkele dagen kwaad bloed, maar de VB-politica heeft geen spijt van haar statement. “Het gaat om mijn persoonlijke mening. Ik weet zeker dat 75 procent van mijn kiezers achter mijn uitspraak staan”, reageert ze voor het eerst in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Dominiek Sneppe-Spinnewyn (45) uit Zedelgem werd twee weken geleden onverwacht en met meer dan 10.000 voorkeursstemmen in West-Vlaanderen verkozen voor Vlaams Belang. Ze krijgt dan ook een zitje in de Kamer. Haar uitspraken, waarbij ze verworven holebirechten in vraag stelt, doen echter veel stof opwaaien.

Die commotie had de Vlaams Belangster naar eigen zeggen “helemaal niet verwacht”, zegt ze in ‘De Ochtend’. Sneppe blijft wel achter haar mening staan. “Ik heb duidelijk gezegd dat het mijn persoonlijke mening is. Iedereen mag doen wat hij wil, zolang hij anderen niet kwetst. Dus als holebi’s willen trouwen, waarom niet? Ik ben zeer loyaal aan mijn partij, maar mag toch mijn eigen mening hebben? Ik weet zeker dat 75 procent van mijn kiezers achter m’n uitspraak staan, en achter mij als persoon.”



Haar uitspraak “een brug te ver” was misschien een verkeerde woordkeuze, erkent Sneppe wel. “Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Maar misschien had ik de vraag open moeten laten.”

“Beetje raar”

De West-Vlaamse ziet in dat het homohuwelijk door de wet erkend wordt. “Dat is de wet en ik kan die niet veranderen, maar ik vind dat een beetje raar.” Op de vraag of holebi’s kinderen mogen adopteren, klinkt het: “Wij zijn daar geen voorstander van. Ik zeker niet, en mijn partij ook niet.” Sneppe benadrukt vervolgens dat Vlaams Belang niet de vijand is van de holebibeweging, maar wel de moslims die holebi’s fysiek en verbaal aanvallen.

Vlaams Belang is momenteel nog in de running voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. De partij is uitgenodigd voor een tweede gesprek met formateur Bart De Wever (N-VA), en is gevraagd om concrete voorstellen op tafel te leggen. Sneppe is niet op de hoogte of haar uitlatingen gevolgen hebben voor die onderhandelingen, maar zou het naar eigen zeggen jammer vinden als “de woorden van een nieuwe politica” daartoe zouden leiden.

De Vlaams Belangster heeft na haar omstreden uitspraken geen veeg uit de pan gekregen van haar partijtop. “Men heeft mij wel aangespoord om wat voorzichtig te zijn”, besluit ze.