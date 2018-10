Vlaams Belangers scharen zich achter hun Hitler-sympathisante



GVV

13 oktober 2018

12u35 4 Op Facebook is een steunpagina opgericht voor Ilse Annemans, de Dendermondse kandidate van het Vlaams Belang die op sympathie voor Adolf Hitler werd betrapt. Ze moest daardoor haar voorzitterschap van de lokale afdeling opgeven, maar kon niet meer van de lijst gehaald worden.

Opvallend is dat er behalve Annemans zelf al zeker negen andere kandidaten van het Vlaams Belang lid zijn van de steunpagina — waardoor ze dus te kennen geven dat sympathie voor het nazisme wel aanvaardbaar is voor hen. De pagina werd opgestart door iemand die buiten de partij lijkt te staan en nog veel verder gaat in steunbetuigingen voor het nazisme.