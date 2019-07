Vlaams Belanger voorzitter Kamercommissie Binnenlandse Zaken, wil volgende week al interpellatie over zwembadincidenten TT

10 juli 2019

12u23

Bron: Belga 5 Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere wordt de voorzitter van de Kamercomissie Binnenlandse Zaken. Zijn fractie heeft hem voor die functie aangeduid. Depoortere wil de commissie volgende week al bijeenroepen over incidenten in openbare zwembaden.

Als vierde grootste fractie in de Kamer, na N-VA, Ecolo-Groen en PS, mag Vlaams Belang de voorzitter leveren voor één commissie. De keuze viel op de commissie Binnenlandse Zaken. Ortwin Depoortere zal nu voorzitter worden van die commissie, waar namens Vlaams Belang ook Dries Van Langenhove in zal zetelen.

Volgens Vlaams Belang wil Depoortere volgende week al de commissie bijeenroepen om minister in lopende zaken Pieter De Crem (CD&V) te ondervragen over incidenten met jongeren in publieke zwembaden.