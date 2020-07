Vlaams Belanger oogst hoongelach met tweet over ‘omvolking’ bij basiliek van Koekelberg JC

09 juli 2020

19u18 9 Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is het onderwerp van spot op sociale media, nadat hij in een tweet zijn beklag deed over de ‘omvolking’ van Brussel bij een foto van de basiliek van Koekelberg.

“Sinds enige tijd moet ik ‘s avonds, wegens werken aan de tunnels, bovengronds rijden van het Parlement naar de E40 via Koekelberg”, schreef Sintobin op Twitter. “Dan ziet men pas echt wat omvolking in Brussel betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia...?”

De foto die hij ter illustratie bij zijn opmerking postte, deed menig Twitteraar de wenkbrauwen fronsen. De basiliek van Koekelberg is niet meteen een toonbeeld van wat de Vlaams Belanger allicht onder ‘omvolking’ verstaat.

Sinds enige tijd moet ik ‘s avonds, wegens werken aan de tunnels, bovengronds rijden van Parlement naar E40 via Koekelberg. Dan ziet men pas echt wat #omvolking in #Brussel betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia...? 😓 pic.twitter.com/ySjSrkFzu6 Stefaan Sintobin(@ StefaanSintobin) link

Heel wat Twitteraars namen dan ook snel hun fototoestel ter hand, en postten tal van voorbeelden van ‘omvolking’ bij kerken in Brussel en Vlaanderen.

Sintobin verduidelijkte daarop wel degelijk te weten dat de basiliek katholiek is. “Ik bezocht de basiliek op schoolreis”, schreef hij in een nieuwe tweet, waarin hij duidelijk maakte dat hij doelde op de mensen die hij rond de basiliek zag lopen. Maar zo had Twitter het duidelijk niet begrepen, want véél mensen die rond de basiliek lopen zijn er niet te zien.

Een selectie uit de vele reacties:

Sinds enige tijd moet ik, wegens werken aan de tunnels, bovengronds naar het werk rijden. Dan ziet men pas echt wat #omvolking in #Kortrijk betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia...? 😓 EN HOE LANG STAAN DIE 2 MINARETTEN DAAR AL 😡😡 pic.twitter.com/7kA7PbVevg Matthias Stamper(@ mstamper) link

Sinds enige tijd moet ik ‘s avonds, wegens werken aan de tunnels, bovengronds rijden. Dan ziet men pas echt wat #omvolking in #Berchem betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia...? 😓👇🤮 #MaarAlléStefaan pic.twitter.com/YlHtCL9zDP David M.(@ David_Monjaerts) link

Onlangs nog eens in #Brussel gepasseerd. Dan ziet men pas echt wat #omvolking betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia...? 🥳 pic.twitter.com/fV6ifu2jIZ Bruno Struys(@ brunostruys) link

Sinds enige tijd moet ik ‘s avonds, wegens werken aan de tunnels, bovengronds rijden. Dan ziet men pas echt wat #omvolking in #Mechelen betekent. Wat hebben wij in godsnaam gedaan de afgelopen decennia...? 😓👇🤮 #MaarAlléStefaan pic.twitter.com/cVfMWJwpjU DennisRombauts(@ DennisRombauts) link

Het gaat van kwaad naar erger in #Brussel. Hopelijk ontwaken we op tijd uit onze diepe slaap om eindelijk iets te doen aan de #omvolking! pic.twitter.com/npOe8UYSH9 Gabriel Lozano-Moran(@ glozanomoran) link

Omdat de lefties/ linkiewinkies aandringen, het niet begrepen hebben of niet willen begrijpen. Mijn tweet gaat over de mensen die ik iedere dag zie, niet de Basiliek. En ja, ik weet dat die katholiek is. Ik bezocht de Basiliek op schoolreis....🙄🤛@TomDMeester https://t.co/Z4nnZrjNan Stefaan Sintobin(@ StefaanSintobin) link