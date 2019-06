Vlaams Belang zet De Wever onder druk Redactie

28 juni 2019

00u00 3 Vlaams Belang stuurt aan op een rechtse frontvorming. "Als we een Forza Flandria vormen, zijn we incontournable", zegt VB-onderhandelaar Chris Janssens in 'De Morgen'. De versnelling kan dit weekend al ingezet worden. Dan voert 'informateur' Bart De Wever (N-VA) nieuwe gesprekken.

Tot nog toe schikte Vlaams Belang zich voorbeeldig naar de agenda en het tempo van Bart De Wever, maar nu zet de partij een tussensprint in. In een opiniestuk vraagt Chris Janssens aan de N-VA-voorzitter en Vlaamse 'informateur' om samen een front te vormen en een ultimatum te stellen aan de andere partijen. "Het idee van Forza Flandria (een rechtse samenwerking waarover al sinds de jaren 90 gepraat wordt, red.), is niet dood", verduidelijkt Janssens. "We zijn de twee grootste partijen van Vlaanderen, het is tijd om schouder aan schouder te staan. Als we samen een front vormen, zijn we incontournable. Dan moeten CD&V en Open Vld kleur bekennen: willen ze regeren zonder ons, dan moeten ze dat doen met alle kleine partijen, inclusief de communisten."

Het manoeuvre van Vlaams Belang zet niet zozeer CD&V en Open Vld onder druk, maar vooral N-VA. Ook De Wever moet stilaan duidelijkheid verschaffen, zo is tussen de lijnen te lezen: wil hij een serieuze poging doen om een regering met het VB in de steigers te zetten, of maakt hij uiteindelijk toch de opening naar een Zweedse of misschien zelfs een Bourgondische coalitie (met Open Vld en sp.a)? Volgens bronnen is het aannemelijk dat De Wever begin volgende week concrete voorstellen of pistes aan de mogelijke coalitiepartners voorlegt. (DM)