Vlaams Belang zet 22-jarige Adeline Blancquaert op tweede plaats in Gent avh

04 mei 2018

15u04

Bron: Belga 0 Het Vlaams Belang wil in Gent groter worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en geeft de tweede plaats op de lijst aan de 22-jarige Adeline Blancquaert uit deelgemeente Ledeberg. "We komen uit een diep dal, maar ik zie wel een revival", zegt lijsttrekker Johan Deckmyn vandaag. "De Gentenaar heeft nu ingezien dat Termont niet de brave jongen is die pinten pakt bij de gewone mens, maar die champagne drinkt met mensen als Jeroen Piqueur."

Deckmyn trok ook in 2012 de Vlaams Belang-lijst in Gent. De partij haalde bij de vorige verkiezingen net geen 10.000 stemmen en behield maar drie van de negen zetels. "Gent is altijd al een moeilijke stad geweest", zegt de fractieleider van Vlaams Belang Gent. "Het is een linkse stad met veel vreemdelingen, en de grootste groep daarvan zal niet op ons stemmen. Maar we willen opnieuw vooruitgaan. Met alle schandalen die er in Gent geweest zijn, merk ik bij de Gentenaar dat het mogelijk is. De N-VA is geen alternatief. Dat is niet Vlaams Belang 'light' maar Vlaams Belang 'zero'."

De partij wil inzetten op verjonging met Blancquaert op de tweede plaats. "Ik ben heel dankbaar voor deze kans", zegt de 22-jarige bediende. "Bij de laatste verkiezingen mocht ik voor het eerst stemmen, en nu sta ik op de lijst. Ik besef dat de ervaring er nog niet is, maar ik was al lid van het bestuur van de Vlaams Belang Jongeren. We zijn de enige Vlaams-nationalistische partij die actie wil ondernemen. Ik zie geen verandering die werkt bij N-VA. Onderwijs is voor mij een belangrijk thema, met degelijk Nederlandstalig onderwijs in een school naar keuze. Daarnaast wil ik ook me inzetten voor de bezorgdheden van de Gentse jeugd."

Vlaams Belang gaat campagne voeren onder de slogan "Gent, onze stad, onze mensen, onze toekomst" en focust onder meer op een immigratiestop, meer aandacht voor de deelgemeenten en het aanpassen van het mobiliteitsplan.