Vlaams Belang wint de jackpot: overheidsinkomsten meer dan verdriedubbeld TT

27 mei 2019

12u40

Bron: VIVES 10 Vlaams Belang gooide gisteren niet alleen electoraal hoge ogen, ook financieel betekenen de uitslag uitstekend nieuws voor de partij. Die ziet zijn directe overheidsinkomsten stijgen van 2,3 naar bijna 7,8 miljoen euro: een meer dan verdrievoudiging. Andere partijen moeten dan weer inleveren, N-VA op kop. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van KUL-professoren Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens na de verkiezingen van gisteren.

Vlaams Belang gaf de afgelopen campagne het meeste van alle partijen uit aan advertenties op sociale media - volgens de voorlopige schattingen bijna 400.000 euro. Een gok die geloond heeft, zo lijkt het, want de partij krijgt daar nu de komende jaren een veelvoud van terug aan inkomsten.

De inkomsten van de partij via dotaties en fractietoelages stijgen tot meer dan 7,7 miljoen euro per jaar, schrijven Put, Smulders en Maddens in een studie die ze vanmiddag meteen online plaatsten. Dat is 5,5 miljoen euro meer dan wat de partij tot nu toe van de overheid ontving.

Door zijn hoge scores krijgt er het Vlaams Belang, dat de afgelopen vijf jaar zowel in de Kamer als in het Vlaams parlement bijna geen zitjes meer overhield, er nu bijna 70 extra medewerkers bij, goed voor 87 in totaal.

De inkomsten van de partijen worden berekend op hun stemmenaantal en zijn dus een weerspiegeling daarvan. N-VA moet dus net als stemmen ook inkomsten prijsgeven. De jaarlijkse publieke inkomsten voor de partij lopen terug van 13 miljoen euro tot 10,5 miljoen euro, wat wel nog altijd het hoogste bedrag van alle partijen is. N-VA moet wel al meteen 25 medewerkers laten gaan. Enkel CD&V verliest er nog meer: 26.

Groen ontvangt door haar resultaat vanaf nu jaarlijks ongeveer 4,3 miljoen euro, dat is 750.000 euro meer dan voordien. De partij mag ook 13 nieuwe medewerkers aanwerven.

De inkomsten van de PVDA zijn nog niet bekend. “Voor het unitaire PVDA/PTB is deze oefening te complex om op korte termijn te doen, omdat we ook rekening moeten houden met de fractietoelagen in de verschillende Franstalige deelparlementen”, zeggen de professoren.