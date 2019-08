Vlaams Belang wil zwangere vrouwen laten parkeren op plaatsen voor gehandicapten TT

22 augustus 2019

09u56 64 Vlaams Belang dient in de Kamer een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken dat vrouwen in de laatste weken van hun zwangerschap ook gebruik mogen maken van een parkeerplaats voor gehandicapten.

“Hoewel een zwangerschap uiteraard niet mag aanzien worden als een handicap, is het nuttig het parkeercomfort dat personen met een handicap genieten uit te breiden naar zwangere vrouwen”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “En dat voor de periode die samenvalt met de bij de wet voorziene prenatale rust van respectievelijk zes en acht weken bij een zwangerschap van een één- of meerling.”

Volgens Dewulf is de uitbreiding te verantwoorden omdat “vrouwen die in de laatste weken van hun zwangerschap zijn, vaak met fysieke ongemakken kampen”. “Dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, de kinderen naar school brengen of naar de dokter gaan worden dan minder vanzelfsprekend. Met een mand vol boodschappen of een kleuter op de arm nog 100 meter moeten lopen tussen parkeerplaats en bestemming is vaak onmogelijk en vooral onwenselijk. Vandaar ons voorstel dat uiteraard niet bedoeld is om gehandicapten te benadelen, maar wel om zwangere vrouwen te helpen.”

Vlaams Belang vraag ook het aantal gereserveerde parkeerplaatsen te verhogen, om geen extra druk te creëren op de al bestaande voorbehouden plaatsen.

Vlaams Belang diende het voorstel trouwens al eens een keer in, in 2015, maar het geraakte toen nooit gestemd.