Vlaams Belang wil wettige zelfverdediging uitbreiden tot eigendom SPS

15u18

Bron: Belga 0 Medialaan / Baert Het Vlaams Belang dient een wetsvoorstel in om het recht op zelfverdediging uit te breiden tot de bescherming van eigendom. Dat moet vermijden dat eigenaars die hun goed beschermen tegen gewelddaden hiervoor vervolgd worden. Voorzitter Tom Van Grieken benadrukt dat het om uitzonderlijke situaties gaat en dat zijn partij niet wil dat iedereen zomaar het recht in eigen handen neemt.

Het voorstel komt er na de rellen in Brussel van de afgelopen dagen, die ook voor heel wat materiële schade hebben gezorgd. Vlaams Belang wil dat handelaars of bewoners die hun winkel of eigendom beschermen daarbij het recht op zelfverdediging kunnen inroepen.

"Algemeen wordt immers aangevoeld dat iemand die bij een gewelddaad - zoals plundering - overgaat tot de verdediging van zijn handelszaak, geen straf verdient en evenmin mag worden aangehouden. Aangezien rechters vandaag niet over een voldoende rechtszekere basis beschikken om burgers die hun eigendom verdedigen vrij te spreken, is er nood aan een wetgevend kader dat dat wel doet", zegt Vlaams Belang in een mededeling.

Het Vlaams Belang beklemtoont dat het geen voorstander is van een situatie waarbij iedereen het recht in eigen handen neemt. "Criminaliteit moet in principe door de overheid beteugeld worden. Het gaat dan ook om eerder uitzonderlijke situaties, waarbij de overheid niet bij machte is bescherming te bieden op het moment dat daaraan een onmiddellijke en dringende behoefte bestaat. De wetsuitbreiding tot de bescherming van goederen is geenszins een vrijgeleide om er maar op los te schieten. Ook in Nederland is dat niet het geval en moeten duidelijk in de wet omschreven voorwaarden vervuld zijn, wil men zich met succes op de rechtvaardigingsgrond beroepen", klinkt het.

Photo News Bij de rellen van de afgelopen dagen in Brussel werden verschillende winkels vernield.

Photo News