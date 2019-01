Vlaams Belang wil totale immigratiestop van minstens tien jaar avh

04 januari 2019

16u31

Bron: Belga 196 Als het van Vlaams Belang afhangt, moet er gedurende minstens tien jaar een totale immigratiestop worden doorgevoerd. Dat is de grootste blikvanger in de precampagne die Vlaams Belang lanceert in aanloop naar de verkiezingen van eind mei. Die periode moet “ademruimte” bieden om het Vlaanderen van morgen op te bouwen en om de “rotte appels” eruit te krijgen, aldus voorzitter Tom Van Grieken.

Als slogan bij de campagne kiest de extreemrechtse partij “Bescherm onze mensen”. En binnen die campagne schuift Vlaams Belang drie pijlers naar voren: de bescherming van onze grenzen, de bescherming van Vlaanderen en de bescherming van onze welvaart. Telkens zet de partij daarbij het verschil met N-VA in de verf.

Een van de zaken die voor Vlaams Belang dus moeten worden beschermd, zijn onze grenzen. Voorzitter Van Grieken strooide tijdens de persvoorstelling vandaag kwistig met enkele cijfers, die moeten onderstrepen dat het beleid van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vooral straffe taal was, maar dat er aan die stoere woorden geen daden gekoppeld waren.

En terwijl N-VA het asielbeleid op een nieuwe, strakkere leest wil schoeien, maar dus wel nog migratie wil toelaten, pleit Vlaams Belang voor een volledige immigratiestop van minstens tien jaar. “On a déjà donné”, aldus Van Grieken. “Je kan geen problemen oplossen door het probleem nog groter te maken”.

“Rotte appels”

Die periode van tien jaar moet dienen om het “Vlaanderen van morgen” op te bouwen met de mensen die hier zijn, maar tegelijkertijd de “rotte appels” eruit te halen. Voor Van Grieken zijn dat “diegenen die Molenbeek op stelten hebben gezet, die een extreme vorm van de islam proberen op te leggen en die willen profiteren van de sociale zekerheid”.

Vlaamse onafhankelijkheid

Vlaams Belang roert ook de communautaire trom en wil de komende jaren de communautaire spanning weer opbouwen. Een nieuwe staatshervorming wijst de partij van de hand. “Het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid blijft onze prioriteit”, zegt Kamerlid Barbara Pas.

Ze zet zich daarbij af tegen de communautaire stilstand van de voorbije 4,5 jaar met N-VA in de federale regering. “Nooit eerder had een Vlaams-nationalistische partij zoveel macht als in 2014, maar de Vlaming heeft er niets voor teruggekregen”, vindt Pas. “De participatiestrategie van N-VA heeft gefaald, ze heeft de legitimiteit van het Belgisch niveau enkel versterkt en het draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid volledig weggeslagen”.

De precampagne bevat ook een sociaaleconomisch luik. Daar weerlegt Vlaams fractieleider Chris Janssens de bewering dat Jan Modaal er de voorbije jaren op vooruit is gegaan. Hij voert aan dat het maandelijks beschikbaar inkomen weliswaar is gestegen met 143 euro, maar dat de prijzen en taksen eveneens zijn opgelopen en het totale plaatje er dus enigszins anders uitziet. “De regering gaf met de ene hand een kruimel, maar nam met de andere hand een brood”, aldus Janssens.

Begroting

Ondertussen klaagt de partij aan dat de begroting nog steeds tegen een tekort van 4 miljard euro opziet, dat de pensioenen te laag zijn en dat 1 op 5 burgers in armoede leeft. “De sociaaleconomische bescherming die de overheid zou moeten bieden, is er niet”, aldus Janssens, die wijst op de kloof tussen het gemiddeld pensioen (1.200 euro) en de gemiddelde rusthuisfactuur (1.690 euro). Concreet stelt hij een basispensioen voor van 1.500 euro. Dat zou gelden na een loopbaan van 42 jaar, “zonder idee-fixen zoals een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar”.