Vlaams Belang wil onderzoekscommissie om rellen na anti-racismebetoging uit te spitten JOBR

08 juni 2020

15u14

Bron: Belga 6 Vlaams Belang wil dat een onderzoekscommissie in het Brussels Parlement, of als dat niet kan in de Kamer, het politieoptreden tijdens de Black Lives Matter-betoging van afgelopen zondag en de rellen die daarop volgden tot op de bodem uitspit. Volgens de partij zou de politie de opdracht gekregen hebben om pas in te grijpen als de toestand helemaal uit de hand liep. Daarom moest de politie lijdzaam toekijken terwijl de relschoppers de ene na de andere etalage kapot sloegen, klinkt het. “Als dit waar is, moeten er koppen rollen,” vindt Vlaams Belang.

De extreemrechtse partij wijst erop dat het niet de eerste keer is dat dergelijke verhalen de ronde doen. Ook de politievakbond VSOA verklaarde eerder dat de politie orders in die zin kreeg. Voor Vlaams Belang zijn er voldoende redenen om deze signalen ernstig te nemen. “Blijkbaar zijn er politieke machinaties aan de gang die ertoe leiden dat de politie niet meer op een normale manier kan functioneren”, vindt senator en voorzitter van Vlaams Belang Brussel Bob De Brabandere. Voor hem is het onaanvaardbaar dat hierdoor de veiligheid in Brussel in het gedrang komt.

Inmenging

Daarom pleit Brussels parlementslid Dominiek Lootens voor een onderzoekscommissie. “Laten we de hoorzittingen waarbij de socialisten de politie op een beklaagdenbankje willen plaatsen omvormen tot een onderzoekscommissie die saboterende politici tot verantwoording kan roepen”, aldus Lootens. “Als blijkt dat er daadwerkelijk politieke inmenging was, dan moeten er politieke koppen rollen.”

Eerder stelde de partij in de Kamer al voor om hoorzittingen te organiseren over geweld tegen de politie. “Als men in Brussel niet wil doen wat nodig is, dan moet het maar van bovenaf komen”, verklaart Kamercommissievoorzitter Binnenlandse Zaken van Vlaams Belang Ortwin Depoortere.

Lees ook:

Belgian Network for Black Lives: “Niet logisch dat jongeren zo hardhandig werden aangepakt” (+)

Politievakbond deelt beelden van geweld in Brussel: combi’s van dichtbij bekogeld met stenen, agenten krijgen allerlei voorwerpen naar hoofd geslingerd