Vlaams Belang wil nationale feestdag schrappen en van 11 juli wettelijke feestdag maken bvb

11 juli 2018

11u15

Bron: Belga 3 Vlaams Belang heeft vandaag aan het stadhuis van Brussel actie gevoerd om van 11 juli, de Vlaamse feestdag, een wettelijke feestdag te maken. "Schrap de nationale feestdag van 21 juli als wettelijke feestdag en geef de Vlamingen en Franstaligen elk hun eigen feestdag", zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Voor aanvang van de traditionele 11 juli-viering in het Brusselse stadhuis, met de jaarlijkse toespraak van de voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft Vlaams Belang actie gevoerd om van 11 juli een wettelijke feestdag te maken. De partij plaatste een reeks strandstoelen met het opschrift "11 juli - Betaalde feestdag" voor de ingang van het stadhuis.

"Het is jammer dat onze Vlaamse feestdag nog steeds geen wettelijke feestdag is", zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. Het idee om van de Vlaamse feestdag een officiële feestdag te maken, is niet nieuw. Zo keurde het Vlaams Parlement 22 jaar geleden, in 1996, al een resolutie goed om van 11 juli een officiële feestdag te maken. "Maar 22 jaar later is die resolutie nog steeds dode letter", klinkt het.

Om de kost voor de erkenning van 11 juli als feestdag te compenseren, stelt Vlaams Belang voor een andere wettelijke feestdag te schrappen. Als het van partijvoorzitter Van Grieken afhangt, is dat best de nationale feestdag van 21 juli.

