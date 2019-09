Vlaams Belang wil meer aandacht voor senioren PVZ

28 september 2019

13u52

Bron: Belga 22 Elke gemeente moet over een schepen voor seniorenbeleid en een seniorenloket beschikken, waar senioren met al hun vragen terecht kunnen. Om eenzaamheid bij senioren te bestrijden dienen OCMW's alleenstaande 65-plussers op te bellen om te vragen hoe het gaat. Ze kunnen ook bpost inschakelen om vereenzaming te detecteren en er kan een centraal meldpunt worden opgericht. Dat zijn enkele voorstellen die zaterdag op de tweede seniorendag van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement werden gelanceerd.

De belangrijkste eisen van het Vlaams Belang rond het seniorenbeleid stonden reeds in het laatste verkiezingsprogramma, zoals de splitsing van de sociale zekerheid, een minimumpensioen van 1.500 euro en een maximumfactuur voor rusthuizen. Om de druk op de rusthuizen te verminderen, pleit de partij voor een maximale ondersteuning voor de mantel- en thuiszorg.

Vlaams Belang wil ook dat de Buurtinformatienetwerken (BIN) extra aandacht besteden aan buurtbewoners van gevorderde leeftijd. Om straatcriminaliteit aan te pakken moet pepperspray zo snel mogelijk gelegaliseerd worden en dienen de gemeenten luidruchtige anti-aanrandingsalarmen - in navolging van de #120db-vrouwenbeweging in Duitsland - ter beschikking te stellen van senioren. Voorts moeten de gemeenten premies voorzien voor senioren die willen investeren in veiligheidsvoorzieningen voor hun woning, zoals betere sloten of een alarmsysteem.

Geld

Bij de scheiding van hun kinderen hebben grootouders recht op een gegarandeerd bezoekrecht voor hun kinderen, vindt het Vlaams Belang. De partij pleit ook voor de volledige afschaffing van de erfbelasting. De senioren die nood hebben aan een personenalarm hebben recht op een volledige terugbetaling van de kosten.

Vlaams Belang eist dat de gemeenten het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen ondersteunen. De inkomensgrens voor de Vlaamse aanpassingspremie voor 65-plussers moet opgetrokken worden van 30.640 euro voor samenwonenden of gehuwden naar 36.000 euro.

Eenzaamheid

De partij zet ook sterk in op het bestrijden van eenzaamheid bij senioren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het computersysteem van Knokke-Heist, dat op basis van het gesprek van een telefoniste met een alleenstaande 65-plusser kan afleiden of er eenzaamheid en isolement dreigt. Voorts kunnen ook de postbodes worden ingeschakeld. Ze komen dagelijks bij de mensen thuis en zijn zeker voor ouderen een aanspreekpunt. Ook kijkt de partij naar het voorbeeld van Brugge, waar een centraal meldpunt bestaat waar men kan melden dat een medeburger van gevorderde leeftijd in diepe eenzaamheid leeft.