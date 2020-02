Vlaams Belang wil kindergeld van criminele minderjarigen intrekken ttr

10 februari 2020

16u51

Bron: belga 598 Wegens de verantwoordelijkheid van ouders van jeugddelinquenten pleit Vlaams Belang voor het schrappen van het kindergeld. En "van hardleerse minderjarige criminelen met de dubbele nationaliteit dient de Belgische nationaliteit te worden ingetrokken", stelt Kamerfractieleidster Barbara Pas op basis van cijfers die ze ontving en waaruit bleek dat het aantal minderjarigen verdacht van een crimineel feit in stijgende lijn zit.

In 2015 registreerde de politie nog 15.020 minderjarige verdachten. Drie jaar later, in 2018, is dat gestegen tot 17.163. De criminaliteit is in de eerste plaats een zaak van jongens is (13.720 jongens tegenover 3.235 meisjes in 2018). Maar liefst 329 verdachten waren jonger dan 14 jaar - dat cijfer is aan het dalen (392 in 2015, 443 in 2016).

Pas wijst erop dat de stijging zich vooral voordoet in de groep jongeren die niet over een Europese nationaliteit beschikt. Zowel bij jongeren met een Belgische of dubbele nationaliteit als bij die met de nationaliteit van een ander Europees land was er de voorbije jaren een daling te merken. Bij de jongeren met een niet-Europese nationaliteit ziet men echter een sterke stijging (1.494 in 2015 naar 3.947 in 2018).

Voor het Vlaams Belang komen jeugdcriminelen vaak nog te gemakkelijk weg met een alternatieve straf en gaan ze vrolijk verder met hun criminele activiteiten. Maar de partij wijst ook op de verantwoordelijkheid van de ouders van hardnekkige jeugdcriminelen. "Voor minderjarigen die zich bezondigen aan criminele activiteiten dient de kinderbijslag te worden geschrapt", stelt Barbara Pas. "Van hardleerse minderjarige criminelen met de dubbele nationaliteit dient de Belgische nationaliteit te worden ingetrokken.”