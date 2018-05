Vlaams Belang wil hoofddoekenverbod voor meisjes jonger dan 18 HA

04 mei 2018

16u48

Bron: Belga 56 Het Vlaams Belang gaat een wetsvoorstel indienen dat hoofddoeken voor meisjes jonger dan 18 jaar verbiedt. Dat heeft Anke Van dermeersch aangekondigd tijdens de voorstelling van haar boek A.N.K.E. #PolitiekIncorrect.

In haar boek schetst Van dermeersch haar carrière, eerst als miss België, die dan via de VLD in de politiek belandde om uiteindelijk bij het Vlaams Blok/Belang terecht te komen. Daarbij schuwt ze de spitante anekdotes niet, zoals de ontmoeting op het kantoor van de liberale nestor Herman De Croo, die ook prins Laurent had uitgenodigd, en die zijn interesse voor haar niet onder stoelen of banken stak. Een verhaal dat intussen door De Croo ontkend werd.

Van dermeersch besteedt veel aandacht aan 'Vrouwen tegen islamisering', een beweging die aan de partij gelinkt is en waar zij voorzitster is. In die hoedanigheid heeft ze - vaak met Filip Dewinter - heel wat gereisd in de Arabische wereld, tot in Irak en het Syrië van president Assad.

Klacht

De cover van haar boek verwijst overigens naar dit engagement: daarop prijken de benen van de ex-miss, met één hak die rust op een exemplaar van de koran. Dat leverde haar meteen een klacht met burgerlijke partijstelling op van Dyab Abou Jahjah en Meryem Kaçar, de oprichter van de partij Be.One, omdat het beeld een belediging zou vormen voor de moslimgemeenschap en een aantal wetten rond anti-racisme en anti-discriminatie zou overtreden.

Van dermeersch zei vandaag dat ze geen weet had van de klacht. Ze stelde zich ook vragen bij de relevantie van de klacht vanwege een 'asielbedrieger, die via een huwelijk de Belgische nationaliteit heeft verworven en een hezbollah-lid is'. Ze voegde er ook aan toe na de klacht enkele bedreigingen te hebben ontvangen, waar ze overigens niet zwaar aan tilt.

De hoofddoek legt een grote druk op deze kinderen. Wij vinden dat ze vrij moeten kunnen opgroeien en vrij kunnen beslissen over hun eigen toekomst Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

Oostenrijk

Ze kondigde op de boekvoorstelling aan dat ze in naam van 'Vrouwen tegen islamisering' aan een wetsvoorstel werkt om een verbod op het dragen van een hoofddoek in te voeren voor meisjes onder de 18 jaar. "De hoofddoek legt een grote druk op deze kinderen. Wij vinden dat ze vrij moeten kunnen opgroeien en vrij kunnen beslissen over hun eigen toekomst", stelde Van dermeersch.

De inspiratie komt uit Oostenrijk, waar de regering dergelijk verbod deze zomer zal invoeren. "Mijn voorstel voor een boerkaverbod werd destijds verketterd, maar nadien door de meerderheid ingevoerd", counterde ze de opmerkingen dat voorstellen van Vlaams Belang geen kans maken. De tekst zal door Kamerlid Filip Dewinter worden ingediend.

Verkiezingen

Anke Van dermeersch blikte ook vooruit op de komende parlementsverkiezingen. Ze maakte duidelijk dat ze niet van plan is het lijsttrekkerschap voor het Vlaams Parlement af te staan aan partijvoorzitter Tom Van Grieken, die ook in het Vlaams Parlement zetelt. "Er zijn al te weinig vrouwelijke lijsttrekkers bij het Vlaams Belang. Bovendien is het relevanter dan de partijvoorzitter in de Kamer zit", vond ze.

Filip Dewinter, die de vorige verkiezingen de Kamerlijst trok, verdient volgens haar de tweede plaats op de Vlaamse lijst. "Maar heel de discussie is voorbarig. Eerst zijn er nog de lokale verkiezingen."