Vlaams Belang wil "het echte Europa" beschermen tegen EU TT

23 mei 2019

00u01

Bron: Belga In het Paleis op de Meir in Antwerpen heeft Vlaams Belang vanavond een slotmeeting gehouden voor haar Europese verkiezingscampagne. Gerolf Annemans, lijsttrekker van de extreemrechtse partij, haalde uit naar de "linkse en financiële elites die met elkaar verstrikt zijn geraakt" en stelde dat zijn partij er is voor "het echte Europa", dat volgens hem moet worden beschermd tegen de Europese Unie.

Ook partijvoorzitter Tom Van Grieken liet op de slotmeeting verstaan dat hij Europa op zijn sterkst ziet in de vorm van "verschillende natiestaten die samenwerken én elkaar gezond beconcurreren". Vlaams Belang trekt naar de verkiezingen met de boodschap dat de Europese Unie de gemiddelde Vlaming meer kost dan opbrengt en haar "open grenzen" hebben geleid tot fenomenen als islamisering en jobs die worden ingenomen door goedkope buitenlandse werkkrachten. De partij wil onder meer het Schengenverdrag opzeggen, de Conventie van Genève aanpassen en uit het VN-migratiepact stappen en noemt zich "de enige echte EU-kritische partij in Vlaanderen".

Annemans verwelkomde zijn militanten door de groeten van Italiaans vicepremier Matteo Salvini over te maken, een van zijn voornaamste medestanders op het Europese toneel. Diens populariteit doet ook het VB dromen van een goed resultaat op 26 mei. "Wij willen de verschillende nationale en culturele identiteiten weer in het centrum van Europa plaatsen", zegt Annemans over de Europese bedoelingen van zijn partij.

"Wij zijn niet tegen Europa, integendeel. Ik ben het beu om extremist genoemd te worden, want de echte extremisten zijn de 'big bosses' die de essentie van Europa aan het vernietigen zijn met hun opengrenzenbeleid. De EU is van de banken en grote mediagroepen, wij zijn er voor het volk, voor het echte Europa. Ik heb de hoop dat de ondergang van Europa nog af te wenden is nog niet opgegeven.”