Vlaams Belang wil commissie ‘Institutionele Zaken’ oprichten in Vlaams Parlement ARA

06 januari 2020

08u11 1

Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement een voorstel in om een Commissie Institutionele Zaken op te richten, om - zoals het regeerakkoord voorschrijft - onze staatsstructuur onder de loep te nemen. “Wij rekenen op de steun van N-VA en CD&V.”

In haar regeerakkoord nodigde de Vlaamse regering het Vlaams Parlement uit om een “grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting”. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens wil daar nu ook werk van maken en zal vandaag op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement - waarin alle fractieleiders vertegenwoordigd zijn - voorstellen om zo'n commissie ad hoc op te richten, “die de absolute stilstand in het institutionele debat opnieuw moet doorbreken”. De partij hoopt onder meer dat in die commissie bekeken kan worden hoe de transfers naar Wallonië kunnen stopgezet worden en dat er een pad uitgetekend wordt voor de splitsing van het land, voor het geval dat de vorming van een federale regering nu of in de toekomst onmogelijk dreigt te worden. “Wij rekenen uiteraard op de steun van N-VA, die tijdens de vorige verkiezingscampagne opnieuw het confederale model naar voren schoof, en op CD&V, die zelfs uitdrukkelijk pleitte voor de oprichting van zo'n commissie”, aldus Janssens. “Dat niet alle partijen daarover dezelfde mening hebben, mag hen niet verhinderen om het debat aan te gaan.” Alleen is de vraag of Vlaams Belang de communautaire kar niet meteen overlaadt, door het meteen te hebben over de splitsing van het land. (ARA)