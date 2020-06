Vlaams Belang wil af van VRT-vergoedingen voor politici “Schaf dit gebruik af en maak duidelijke, ondubbelzinnige regels” HAA

Bron: Belga 3 Vlaams Belang wil dat politici die optreden in recreatieve programma's van de VRT niet langer een optredens- en onkostenvergoeding krijgen zoals andere gasten. De partij is van oordeel dat "er allicht nuttigere zaken zijn om Vlaams belastinggeld aan te spenderen”.

Uit informatie die Vlaams parlementslid Kristof Slagmulders opvroeg bij minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) blijkt dat politici dezelfde vergoedingen krijgen als niet-politici in recreatieve programma's van VRT - uitzendingen die niet rond nieuws of duiding draaien. Enkel wanneer de politicus optreedt als politicus of expliciet afstand neemt van de vergoeding, wordt deze ingetrokken.

Bovendien gaat de openbare omroep ervan uit dat de politicus die over eigen bijzonder vervoer of een forfaitaire reisvergoeding beschikt sowieso afziet van deze kostenvergoeding, al is het niet duidelijk of dit ook werkelijk gebeurt, aldus Slagmulders.

“Zout in zeer open wonde”

Voor VB-fractieleider Chris Janssens zijn deze nodeloze kosten "zout in de zeer open wonde die de coronacrisis heeft geslagen. Op een moment dat gezinnen, ouderen, hulpbehoevenden, enzoverder hun best moeten doen om de eindjes aaneen te knopen, moeten we niet nodeloos vergoedingen aan politici schenken die sowieso al baat hebben bij hun optreden in de (recreatieve) media. Schaf dit gebruik af en maak duidelijke, ondubbelzinnige regels."

Vlaams Belang wil dat de optredens- en onkostenvergoeding voor alle politici wordt afgeschaft, ook als ze niet optreden als politicus. De partij vindt dat politici al een mooi salaris krijgen, met bovendien een ruime onkostenvergoeding die net dient voor dit soort kosten. Hiernaast hebben parlementariërs ook nog eens recht op gratis bus- en treinabonnementen en in sommige gevallen zelfs op een chauffeur.