Vlaams Belang wil af van politieke benoemingen in Grondwettelijk Hof SVM

23 september 2019

17u27

Vlaams Belang wil een debat over de afschaffing van de politieke benoemingen in het Grondwettelijk Hof. Dat zegt Kamerfractieleidster Barbara Pas naar aanleiding van de aankondiging dat sp.a-kamerlid Yasmine Kherbache en gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi kandidaat zijn voor een zitje in het Hof. Vlaams Belang roept N-VA en PVDA op om samen tegen de voordracht van beiden te stemmen.

“Partijen die zeggen tegen politieke benoemingen te protesteren en in Europa luid toeteren tegen de zogenaamde politiek benoemde rechters in Polen struikelen nu over elkaar heen om in eigen land rechters in het Grondwettelijk Hof te gaan benoemen. Mogen we daar verbaasd over zijn?”, klinkt het.

Ook de redenering dat Kherbache recht heeft op een zitje omdat het om de vervanging gaat van een partijgenoot (oud-minister Erik Derycke die met pensioen gaat; nvdr) klopt volgens Pas niet. "Is men bij sp.a de jongste verkiezingsuitslag al vergeten? Met welk recht denkt een partij die amper 10 procent van de Vlaamse stemmen haalt deze functie nog op te mogen eisen? De arrogantie van machtspartijen zoals de sp.a kent werkelijk geen grenzen." Als de vrijgekomen functie één politieke familie toekomt, is dat op basis van de verkiezingsuitslag wel de Vlaams-nationale familie, vindt het Vlaams Belang.

“We kunnen politieke benoeming blokkeren”

"Iedere kandidaat moet minstens twee derde van de stemmen in de Senaat of Kamer halen. Ik roep de N-VA en de PVDA dan ook op om samen met het Vlaams Belang tegen de voordracht van Khattabi en Kherbache te stemmen. Met 21 van de 60 Senaatszetels en 55 van de 150 Kamerzetels kunnen deze politieke benoemingen geblokkeerd worden", aldus Pas.

Het Vlaams Belang wil komen tot een objectief systeem waarbij leden van het Hof benoemd worden op basis van bekwaamheid en niet op basis van hun politieke kleur.

“Positieve keuze”

Kherbache (47) begon haar politieke loopbaan op het kabinet van toenmalig premier Elio Di Rupo. In de vorige legislatuur zetelde ze in het Vlaams Parlement. Bij de recentste verkiezingen haalde ze een zetel in de Kamer.

“Voor mij is dit een positieve keuze”, benadrukt Kherbache. “Ik doe ontzettend graag mijn werk als parlementslid in de Kamer, net zoals dat het geval was de voorbije jaren in het Vlaams Parlement. Institutionele zaken en complexe rechtsvragen vormen een rode draad doorheen mijn hele loopbaan als advocaat en later ook in de politiek als kabinetschef en parlementslid. Die kennis en ervaring wil ik graag bij het Grondwettelijk Hof inzetten.”