Vlaams Belang wil af van 'opgedrongen diversiteit' bij VRT, sp.a waarschuwt voor politisering TT

03 juni 2019

16u49

Bron: Belga 10 Vlaams Belang wil dat de VRT "wegstuurt van de pensée unique inzake multicultuur en opgedrongen diversiteit". Er mag op de openbare omroep bijvoorbeeld meer plaats komen voor islamkritiek. Limburgs lijsttrekker Chris Janssens heeft bij de diensten van het parlement opgevraagd hoeveel mensen zijn partij mag afvaardigen naar de Raad van Bestuur van de omroep. Wellicht worden dat er twee. "Vlaams Belang is dus van plan om de Raad van Bestuur opnieuw te hyperpolitiseren", concludeert sp.a.

Door het goede verkiezingsresultaat maakt Vlaams Belang opnieuw zijn opwachting in de Raad van Bestuur. "Daar willen we gebruik van maken om een aantal klemtonen te verleggen", zegt Chris Janssens. "In de debatprogramma's mag bijvoorbeeld meer plaats komen voor islamcritici, dat hebben we altijd gemist bij de VRT. Ik begrijp dat er gezwaaid wordt met redactionele onafhankelijkheid. De vrije pers is een essentieel onderdeel van de democratie, waar we niet aan willen tornen. Maar in de Raad mag toch eens gediscussieerd worden, op zijn minst over de algemene sfeer waarin mensen op het scherm worden uitgenodigd."

De partij heeft nog andere ideeën voor de omroep. "Zo vinden we bijvoorbeeld dat er een privatisering van sommige onderdelen op tafel moet worden gelegd. Sommige commerciële delen van de VRT kunnen alleen verder."

Bij N-VA wordt er op gewezen dat voor veel voorstellen van Vlaams Belang een aanpassing van de beheersovereenkomst nodig is. "Die zullen we vrij snel beginnen voorbereiden met de commissie Media in het Vlaams Parlement", zegt Marius Meremans, in de vorige legislatuur lid van de commissie. Ook N-VA heeft haar lijstje met zwaartepunten die in de nieuwe overeenkomst moeten. "Wij willen aandacht voor de diverse stromingen in de maatschappij en bijvoorbeeld ook voor kleinere sporten. We hechten daarnaast veel belang aan de educatieve opdracht van de omroep", aldus Meremans.

Sp.a waarschuwt intussen voor een nieuwe politisering van de Raad van Bestuur, terwijl de leden eigenlijk geacht worden hun politieke kleur neer te leggen en zich in te zetten voor het belang van alle Vlamingen. "Bovendien hebben we de afgelopen legislatuur nooit iemand van Vlaams Belang gezien in de commissie Media", hekelt Katia Segers. "Uit het laatste onderzoek, dat door de VRT werd besteld, blijkt ook dat de omroep een voldoende diversiteit aan stemmen opvoert."