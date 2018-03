Vlaams Belang vraagt onderzoek naar "malafide geldstromen" rond Antwerpse moskeeën kv

22 maart 2018

19u56

Bron: Belga 2 Vlaams Belang vraagt een gerechtelijk onderzoek naar gelden die werden en worden ingezameld door middel van benefietacties om de bouw, uitbreiding of renovatie van een aantal Antwerpse moskeeën te financieren. De partij vermoedt dat er in verschillende gevallen sprake is van malafide geldstromen die door Antwerpse "drugsfamilies" worden witgewassen via de benefieten.

Antwerps VB-lijsttrekker Filip Dewinter linkt de benefietacties die zijn partij verdacht vindt aan de drugsmaffia die onder meer in het district Borgerhout voor overlast en geweld zorgt. "Ik zeg niet dat iedere moskee die ik heb opgelijst gefinancierd wordt met drugsgeld, ik zeg alleen dat het me opvalt dat de bedragen die ingezameld worden gigantisch groot zijn en er op zijn minst een vermoeden bestaat dat er mogelijk crimineel geld in het spel is", stelt hij. "Het valt ook op dat er in sommige moskeeën openlijk tégen drugs wordt gepleit, terwijl dat woord in andere moskeeën nooit valt."

Vlaams Belang monitorde via onder meer sociale media acht benefietacties waarbij in totaal al zowat 1,7 miljoen euro zou zijn ingezameld, soms met grote sommen in één keer. De partij schreef naar eigen zeggen een brief aan de Antwerpse procureur waarin ze een aantal "concrete feiten en betrokkenen" opsomt en vraagt om een onderzoek.

"Het witwassen van crimineel geld via moskeeën is interessant voor drugsfamilies omdat ze er prestige mee winnen, dominantie mee tonen en er een netwerk mee kunnen uitbouwen", stelt Dewinter.