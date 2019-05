Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken: “Het is een zondag van hoop” ttr dvde

26 mei 2019

19u56

Bron: VTM Nieuws 6 Vlaams Belang stijgt in elke gemeente waar er al uitslagen beschikbaar zijn. De partij stevent af op een historische verkiezingsoverwinning. “Onze mensen moeten op de eerste plaats staan”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tijdens zijn toespraak in Londerzeel. Opvallend: Van Grieken riep zijn leden op geen leedvermaak te tonen over het verlies van andere partijen.

Van Grieken zegt dat hij “van enkele partijen” al felicitaties heeft gekregen. “We hebben vijftien jaar gewacht op een overwinning, vandaag gaan we stevig vieren”, klinkt het. “Eerst werden we genegeerd. Dan werden we uitgelachen. Dan werden we bestreden en dan wonnen we. En hoe”, aldus Van Grieken tijdens zijn overwinningsspeech.



“Beste vrienden, volgens de politieke elite ging deze campagne over wie er premier werd. Het ging over de postjes volgens de politieke elite. Hoe arrogant kan je zijn? Deze verkiezingen gaan maar over één ding: over onze mensen die op de eerste plaats moeten staan”, aldus de Vlaams Belang-voorzitter.

“Geen leedvermaak”

Van Grieken bedankt alle kiezers die stemden op Vlaams Belang. “Ik wil ook zeer expliciet alle vrijwilligers van alle partijen bedanken. Iedereen deed zijn best voor een visie op een beter Vlaanderen. Ik roep onze mensen op om geen leedvermaak te hebben met het verlies van andere partijen. Wij gaan niet doen wat anderen deden toen wij verloren. Ik roep expliciet onze mensen op om groots te zijn in onze overwinning.”

“Vandaag heeft de kiezer duidelijk gesproken. Het is geen zwarte zondag, maar een zondag van hoop. Laat vandaag de dag zijn dat het gedaan is dat er twee soorten kiezers zijn. Kiezers naar wie geluisterd wordt en naar wie niet geluisterd wordt. In een democratie telt elke stem. We zullen pragmatisch en respectvol zijn. We willen hier vandaag onze verantwoordelijkheid opnemen”, stelt Van Grieken die benadrukt dat “het niet de moment is om na te trappen”. “De mensen hebben een duidelijke boodschap gegeven. Zij willen geen minderheid worden in eigen land.”

Morgen volgt een persconferentie om 11 uur, zo verduidelijkt Van Grieken die een plaats opeist aan de onderhandelingstafel. “Ik kijk naar alle partijen die in ons een partner willen. Ik sluit niemand uit. Ik wil met iedereen aan tafel zitten die een mooier en beter Vlaanderen wilt. Als we de signalen van de kiezers blijven negeren, dan spreken we niet meer over een democratie”, besluit hij.

Sfeer

“Van Grieken doet een poging om in zijn overwinningsspeech een verzoenende toon aan te slaan. Maar de omgeving waarin hij zijn speech geeft laat dat niet echt toe. Schild en Vrienden-leden zijn prominent aanwezig en scanderen ‘linkse ratten, rolt uw matten’. Dat is niet onmiddellijk een sfeer die Vlaams Belang aanvaardbaarder zal maken voor andere partijen”, stelt politiek analist Noël Slangen.