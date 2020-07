Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken: “Drie koningen? Eerder figuren uit de parabel der blinden van Bruegel” ADN

05 juli 2020

14u48

Bron: VTM NIEUWS 20 Hoe groter de politieke onzekerheid rond de aanmodderende regeringsvorming, hoe groter ook het Vlaams Belang wordt in de peilingen. Tom Van Grieken, partijvoorzitter van Vlaams Belang, was zondagmiddag de politieke gast in de studio van VTM NIEUWS. Hij sprak er over de ‘drie koningen’, over eventuele nieuwe verkiezingen en de fouten die volgens hem zijn gebeurd in ons land tijdens de coronacrisis.



Hoeveel kans geeft Van Grieken de zogenaamde ‘drie koningen’ op slagen om een nieuwe federale regering te vormen? “Bijzonder weinig. Bijna nul”, aldus de partijvoorzitter. “Journalisten noemen ze de ‘drie koningen’, maar mij lijken ze eerder figuren uit de parabel der blinden van Bruegel. Drie blinden die elkaar proberen te ondersteunen, maar die eigenlijk toch de gracht in vallen.”

Wat een kleuterboel, mijnheer Verstraeten Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

‘Triest schouwspel’

“Ik heb ze enkel nog maar ruzie zien maken, en niet over de inhoud horen praten”, vervolgt hij. “Er zijn al meer selfies genomen dan dat er voorstellen op tafel liggen.” Lacht hij dan in zijn vuistje als hij de ruzies rond bijvoorbeeld abortus ziet gebeuren? “Nee, ik lach absoluut niet in mijn vuist. Ik vind het zelfs een triestig schouwspel.”





Zo’n trieste schouwspelen zijn er tegenwoordig in overvloed, volgens het Vlaams Belang-kopstuk. “We hebben MR-voorzitter Bouchez die Conner Rousseau (sp.a) het kwalijk neemt dat zijn moeder nog steeds de was doet, mevrouw Gwendolyn Rutten (Open Vld) die nog eens moet natrappen omdat Bart De Wever (N-VA) heeft gesproken met ons na de verkiezingen, De Wever die dan ‘zijn gras gaat afdoen’ en niet wil reageren…”

“Wat een kleuterboel, mijnheer Verstraeten. Mensen zijn dat meer dan beu en ik denk dat er maar één oplossing is om uit dit circus te kunnen ontsnappen en dat zijn nieuwe verkiezingen.”

Nieuwe verkiezingen, “liever vandaag dan morgen”

Als het van Vlaams Belang afhangt, komen die verkiezingen er “liever vandaag dan morgen”. “Maar het is niet enkel Vlaams Belang – dat blijkt ook uit de Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws - , meer dan 50 procent van de Vlaamse kiezers wil naar nieuwe verkiezingen. En dat doen ze niet van harte, niemand offert graag een zondag op. Maar liever dan toch maar een zondag opofferen en terug naar de stembus dan dit circus nog langer te laten duren.”

Vlaams Belang werkt duidelijk al aan de nieuwe campagne? “Wij zijn altijd klaar om campagne te voeren, net zoals een sportman altijd klaar is om een matchke te voetballen. Ik hoop dat als de campagne echt gevoerd wordt, dat het dan om essentiële zaken gaat. Hoe kunnen we dit land in een andere plooi leggen? De kiezer had al een duidelijk signaal gegeven in 2019, het moet rechtser en Vlaamser. We zijn een jaar verder en we zijn nog geen stap verder. Dus als er iets moet veranderen, zal het op die leest zijn.”

De winnaars van de verkiezingen mogen niet meedoen. Het zijn de verliezers – de ‘loserliga’ – die maar verder knoeien. Dan moet je niet verbaasd zijn als er een nieuwe pandoering komt bij nieuwe verkiezingen Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

Dat Vlaams Belang gedwongen aan de zijlijn blijft staan, is volgens Van Grieken overigens één van de echte redenen dat de regeringsonderhandelingen zo traag gaan, betoogt hij. “De winnaars van de verkiezingen mogen niet meedoen. Het zijn de verliezers – de ‘loserliga’ – die maar verder knoeien. Dan moet je niet verbaasd zijn als er een nieuwe pandoering komt bij nieuwe verkiezingen.”

Linkse uitspraken

Vlaams Belang wil onder meer hogere lonen in de zorgsector. Dat lijken wel vakbondseisen waar de partij mee afkomt?

“U moet weten, de problemen waar de zorgsector mee kampt, zijn al jaren gekend. En die zijn nog eens pijnlijk extra duidelijk geworden in de coronacrisis. Meer handen aan bed, meer mensen op de vloer, dat kan je doen – onder andere – door die job aantrekkelijker te maken. Door betere loonvoorwaarden, betere arbeidsvoorwaarden, en dergelijke meer. Als iets duidelijk is geworden in een land waar we zoveel belastingen betalen, dan is het hoe slecht we omgaan met de meest zwakkeren in crisistijden. Daar bloedt mijn hart van.”

Bij tienduizend dode kippen vond de politiek het opportuun om een onderzoekscommissie op te richten, nu we tienduizend dode burgers hebben, is dat blijkbaar niet nodig Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

Vlaams Belang bleef onlangs ook samen met de PVDA aandringen op een parlementaire onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis in ons land. Hebben ze een bondgenoot in extreemlinks gevonden? “Vlaams Belang is een bondgenoot van de waarheid. Wij hebben hier een immense gezondheidscrisis gezien, maar niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Bij tienduizend dode kippen bij de dioxinecrisis vond de politiek het opportuun om een onderzoekscommissie op te richten, nu we tienduizend dode burgers hebben, is dat blijkbaar niet nodig. Ik snap dat niet.”

“Er zijn fundamenteel dingen misgelopen en ik vind dat dat onderzocht moet worden”, aldus Van Grieken. “Als er fouten zijn gemaakt – en die zijn er volgens mij gemaakt – dan wordt het hoog tijd dat politici de verantwoordelijkheid nemen. Denk bijvoorbeeld aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die best de eer aan zichzelf houdt en ontslag zou moeten nemen.”

Regionaal versus federaal

Uit de Grote Peiling blijkt dat 60 procent van de respondenten vindt dat de coronacrisis bewijst dat sommige zaken beter weer naar het federale niveau zouden gaan. Dat staat haaks op wat het Vlaams Belang wil.

“Ik kan begrijpen dat iedereen vindt dat de constructie van dit land – met zoveel ministers – dat dat niet werkt. En dat is 200 procent waar. Maar ik ken geen enkel land waar men gezondheidszorg op het hoogste niveau plaatst. Dat is een bevoegdheid die zo dicht mogelijk bij de bevolking moet staan. Dat moet je dus best helemaal regionaliseren.”

Van Grieken, op dreef: “Nu moet ik zeggen... Mondmaskers, beschermingsmateriaal, testers, dat was een federale bevoegdheid. Maar Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, CD&V ) is toen niet in actie geschoten toen dat niveau blokkeerde. We hebben een Vlaamse regering die geleid wordt door mijnheer Jan Jambon (N-VA), zogenaamd Sterke Jan, maar het afgelopen jaar is hij meer ‘lamme goedzak’ die er maar wat passief bijzit. Ik zou graag een Vlaanderen zien dat die crisis benut om zelf initatief te nemen. Ik vind dat Beke toch heel wat boter op zijn hoofd heeft.”

Hij heeft de deur van de rusthuizen dichtgedaan. En dan zijn het ‘vergeethuizen’ geworden en op het einde waren het ‘doodhuizen’. Ik zou toch heel slecht slapen moest ik in de plaats zijn van mijnheer Beke Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

Wat Vlaanderen zelf doet, doet het niet noodzakelijk beter. Dat bleek onder meer uit het onthutsende rapport over de schrijnende toestanden in de Vlaamse woonzorgcentra. “Zeker inzake de rusthuizen is Beke compleet de mist ingegaan”, aldus Van Grieken.

“Hij heeft de deur voor bezoek dichtgedaan. En dan zijn het ‘vergeethuizen’ geworden en op het einde waren het ‘doodhuizen’, want daar heeft het coronavirus echt lelijk huisgehouden. Ja, dan zou ik toch heel slecht slapen moest ik in de plaats zijn van mijnheer Beke. Ik betreur het ook dat er op Vlaams niveau geen onderzoekscommissie komt, want dan hadden we dit tot op het bot kunnen uitspitten.”

Mondmaskers in de supermarkt

Van Grieken is overigens voorstander van een verplichting voor mondmaskers in de supermarkt. “Net voor ik naar hier kwam, ben ik nog snel boodschappen gaan doen. Ik denk dat 90 tot 95 procent van de mensen in de supermarkt een mondmasker droeg.” Of hij er zelf ook één droeg dan, als voorbeeldfiguur? “Ik droeg er zelf geen”, geeft de Vlaams Belanger toe.

“Maar als het verplicht was, zou ik het zeker doen. Mensen mogen niet denken dat het weg is, het virus. Dus al was het alleen maar als een reminder dat het nog niet uit onze samenleving verdwenen is, is het dragen van mondmaskers – bijvoorbeeld in de supermarkt – een zeer goede zaak.”

