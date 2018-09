Vlaams Belang voert protest tegen Hasseltse "megamoskee" TTR

06 september 2018

22u57

Vlaams Belang heeft vandaag een protestactie gevoerd tegen de bouw van de grootste moskee van Limburg. Een honderdtal betogers trok met spandoeken en Vlaamse vlaggen door de Heilig Hartwijk. "Hasselt mag geen tweede Genk worden", zegt Vlaams parlementslid Chris Janssens. "De islamisering moet hier en nu stoppen. Hasselt is en blijft van ons."

De moskeevereniging Badr wil in de Heilig Hartwijk in Hasselt de grootste moskee van Limburg bouwen. De huidige moskee, die al bijna 50 jaar in de Mouterijstraat staat, is immers te oud en te klein geworden. In de nieuwe moskee zal ook plaats zijn voor onder meer een bibliotheek, klaslokalen en een jongerenlokaal. "Dit is geen bangmakerij, maar het is geen goede zaak voor de Heilig Hartwijk. De grote moskee gaat een enorme aantrekkingskracht op islamgerichte zaken hebben", zegt Frank Troosters, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Hasselt.

Vlaams Belang claimt dat verschillende buurtbewoners zich via procedures tegen de komst van de moskee verzetten. Volgens de partij zal het project mobiliteitsoverlast veroorzaken, de waarde van huizen doen dalen en tot een verdere islamisering van de woonwijken leiden. "Een uitbreiding is vaak een symbool van de verovering van een wijk en moet vooral tonen wie de baas is. Ik heb als Genkenaar gezien hoe snel de islamisering kan toeslaan", stelt Vlaams parlementslid Chris Janssens. "De moskee vormt een magneet voor moslims binnen en buiten Hasselt, en is een aantrekkingspleister voor nieuwe migranten."

"Pure provocatie"

Het Hasseltse stadsbestuur steunt de plannen voor de moskee, die aan 4.000 gelovigen plaats moet bieden. Het project kost naar schatting 2 miljoen euro, die de moskee bij de gelovigen hoopt te verzamelen. Volgens Vlaams Belang komt het nodige geld echter grotendeels uit Saoedi-Arabië. "Die radicale islam willen we hier buiten houden. En binnen 10 jaar zal deze moskee ook weer te klein zijn", zegt Janssens.

Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken staat maar één partij in Hasselt aan de kant van de bewoners. "Er is één partij die wijst op de gevaren van islamisering en massamigratie. De bouw van een megamoskee in Hasselt is een pure provocatie", aldus Van Grieken. "Als het van Vlaams Belang afhangt, komt er nooit een moskee in Hasselt."