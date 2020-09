Vlaams Belang voert actie met dweilen aan CD&V-hoofdkwartier redactie

07 september 2020

11u11

Bron: Belga 42 Vlaams Belang heeft deze voormiddag actie gevoerd aan het CD&V-hoofdkwartier in Brussel. De actievoerders daagden er op met spandoeken en de boodschap: ‘CD&V: Dweil van de Wetstraat?’, een referentie naar de uitspraak van justitieminister Koen Geens (CD&V) die in februari zei dat zijn partij "geen dweil" is en principieel handelt.



Partijvoorzitter Tom Van Grieken deelde met onder meer fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens fysieke dweilen uit aan de prominente CD&V'ers die opdaagden. "CD&V heeft zich keer op keer uitgesproken tégen de Vivaldi-coalitie en vóór een Vlaamse meerderheid. CD&V moet woord houden, ofwel had Geens het bij het verkeerde eind.”

Ontkennen van de kiesuitslag

De Vivaldi-coalitie begint vorm te krijgen, maar de monstercoalitie van 7 partijen is een volledige negatie van de kiesuitslag in Vlaanderen en heeft geen meerderheid in Vlaanderen, aldus de partij. Het Vlaams Belang hekelt dat wat op tafel ligt "niet Vlaamser en rechtser is zoals de kiezer vroeg, maar net het omgekeerde".

De partij viseert vooral CD&V, die de afgelopen maanden steeds een Vlaamse meerderheid had geëist. "Die pro-Vlaamse eis wordt duidelijk ab-so-luut niet ingewilligd", zegt Van Grieken. "CD&V fungeert als een passe-partout en laat zich gebruiken om het te nipte paars-groen te depanneren. Inhoudelijk is het duidelijk waar MR, PS en Ecolo naartoe willen: meer België en meer belastingen voor Vlaanderen. Als je daar dan als CD&V aan meewerkt, hoe ben je dan niet de politieke dweil van de Wetstraat of het Vlaamse schaamlapje van paars-groen?"

Met de 'dweilactie' wil het Vlaams Belang de druk op CD&V opvoeren om niet toe te geven aan de verleiding van de macht en alsnog de hakken in het zand te zetten.

