Vlaams Belang voert actie aan CD&V-congres: “Top heeft haar kar gekeerd maar basis kan nog het verschil maken” SVM

30 september 2020

20u17 18 Het Vlaams Belang heeft deze avond actie gevoerd aan de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De CD&V-leden moeten daar het licht op groen zetten voor het regeerakkoord van Alexander De Croo, maar voorzitter Tom Van Grieken hoopt er in extremis nog een stokje voor te steken. “De CD&V-top heeft nu definitief haar kar gekeerd, maar de basis kan nog het verschil maken”, klinkt het.

“Deze Vivaldi-coalitie is vernoemd naar het klassieke muziekwerk ‘De Vier Seizoenen’”, duidt Van Grieken de actie. “Maar onder deze regering gaat er voor de Vlamingen maar één seizoen zijn. De winter, en een bijzonder strenge en lange. Winter voor onze identiteit, voor onze portemonnee en voor onze democratie. De CD&V-top weet dit, maar kiest toch voor dit paars-groene avontuur omwille van hun eigen postjes. De CD&V-basis heeft echter meer integriteit, hopen we. CD&V-leden, alstublieft. Help mee jullie eigen programma uit te voeren!”

De Vlaams Belang-actievoerders hadden posters bij met de boodschap “CD&V: postjes of principes”? Daarnaast werden ook anti-Vivaldi-citaten van CD&V-kopstukken Joachim Coens, Servais Verherstraeten, Koen Geens en Hendrik Bogaert opgefrist. De tekstballonnen op de pancartes werden vergezeld door afbeeldingen, waardoor het duidelijk werd welk CD&V-kopstuk wat zei.