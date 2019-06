Vlaams Belang voelt nog steeds bereidwilligheid na lang gesprek met De Wever bvb

04 juni 2019

14u59

Bron: Belga 0 N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft vandaag de tweede ronde van zijn regeringsformatie aangevat met enkele uitgebreide gesprekken. Vlaams Belang mocht de spits afbijten, en blikt achteraf terug op een "lang en goed gesprek".

Na een eerste consultatieronde, in de dagen na de verkiezingen, vatten De Wever en zijn team vandaag een tweede reeks gesprekken aan, waarin het al wat meer over de inhoud mag gaan. PVDA is er deze keer niet meer bij, de andere partijen wel.

De Wever lijkt deze week van groot naar klein te gaan. Vlaams Belang, op 26 mei goed voor 18,50 procent, mocht de hele voormiddag op bezoek bij de formateur. Tom Van Grieken, Barbara Pas en Chris Janssens hadden "een lang en goed gesprek, in vertrouwen".



"N-VA heeft van in den beginne, na de verkiezingen, bereidheid getoond om met ons te overleggen. Die bereidheid voel ik ook vandaag nog", zegt Limburgs lijsttrekker Chris Janssens. "Het gesprek van deze voormiddag was een uitwisseling van ideeën." Meer wil Vlaams Belang voorlopig niet kwijt over de inhoud, "want de weg naar samenwerking loopt over een pad van vertrouwen".

Een uitnodiging voor een nieuw gesprek heeft de partij nog niet op zak. "De formateur wil nu eerst de andere partijen zien, in de loop van de komende dagen", aldus Janssens.

Naar alle waarschijnlijkheid ziet De Wever deze namiddag nog CD&V en Open Vld. De liberale voorzitster Gwendolyn Rutten plaatste op Instagram een foto met als bijschrift 'Informatieronde', al mogen we daar volgens de partij niet uit afleiden dat ze vandaag op gesprek is geweest.

Groen komt alleszins niet vandaag aan bod. Die partij krijgt pas in de loop van de dag meer info over een nieuwe afspraak.