Vlaams Belang viert 40ste verjaardag met lof aan Catalanen en uithaal naar "schijtlaarzen" van N-VA "Je kan niet de onafhankelijkheid geweldig vinden voor Catalonië en Schotland, maar voor Vlaanderen dat minder belangrijk vinden" sam

17u16

Bron: Belga 0 BELGA "De Catalanen brengen onze strategie in de praktijk. Catalonië toont Vlaanderen de weg." Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het partijfeest voor 40 jaar Vlaams Belang. Van Grieken neemt daarbij de communautaire koers van N-VA op de korrel. "Je kan niet de onafhankelijkheid geweldig vinden voor Catalonië en Schotland, maar voor Vlaanderen dat minder belangrijk vinden."

Aan het Antwerpse Steenplein, op een steenworp van het Antwerpse stadhuis, zijn zondag vele honderden militanten samengekomen om het 40-jarige bestaan van Vlaams Blok/Vlaams Belang te vieren. Het partijfeest werd opgeluisterd met videoboodschappen van buitenlandse politieke gelijkgezinden zoals de Franse Marine Le Pen en de Nederlander Geert Wilders.

Catalonië

In de toespraken van de verschillende partijtoppers passeerden de klassieke VB-thema's de revue, gaande van het streven naar Vlaams onafhankelijkheid en de noodzaak van een immigratiestop tot kritiek op de islamisering. De klassieke slogans "eigen volk eerst" en "België barst" rolden over het Steenplan en de rol als "outsider" in het politieke speelveld, als "luis in de pels" van de traditionele partijen, werd regelmatig in de verf gezet.



Partijvoorzitter Tom Van Grieken verwees in zijn toespraak onder meer naar het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. "De Catalanen brengen onze strategie in de praktijk. (...) Catalonië toont Vlaanderen de weg. Onze Vlaamse eisen horen niet langer in de koelkast maar op nummer 1", aldus Van Grieken, met een duidelijke vingerwijzing richting N-VA.

Photo News

Schijtlaarzen

Kamerlid en ondervoorzitter Barbara Pas verwoordde de kritiek aan het adres van N-VA wat minder diplomatisch: "Als ik zulke lafbekken, zulke angsthazen, zulke schijtlaarzen als de N-VA'ers bezig zie, dan overtuigt mij dat wij verder en verbetener dan ooit onze nationalistische strijd moeten voeren", klonk het.



De partij trapte eerder deze week de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar af met de eis van een immigratiestop als centrale thema. Volgens voorzitter Van Grieken vormt Vlaams Belang "the last line of defense".



"Als wij onze Vlaamse identiteit niet verdedigen, wie gaat het wel doen. Als wij onze normen en waarden niet verdedigen, dan zal de generatie het na ons niet meer kunnen doen omdat ze minderheid geworden zijn in eigen land", aldus Van Grieken.

Photo News

Islamisering

Kamerlid Filip Dewinter spreekt trouwens tegen dat zijn partij zich zou terugtrekken uit de grootsteden. "Niets is minder waar! Het Vlaams Belang laat Brussel, Gent, Mechelen, Antwerpen en zovele andere Vlaamse steden niet en nooit los, ook al zijn we in bepaalde wijken en buurten een minderheid geworden."



Dewinter zoomde in zijn toespraak vooral in op de islamisering. "Wie de islam zaait, zal de sharia oogsten. De islam is als een sprinkhanenplaag: hij strijkt neer, vreet alles kaal, levert geen enkele sociale, culturele of maatschappelijke meerwaarde op en wie zich verzet, gaat eraan."

BELGA