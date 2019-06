Vlaams Belang-verkozene verwijdert Facebookpost: “Vier redenen waarom E.T beter is dan een Marokkaan” TT

07 juni 2019

15u37 72 Op 19 mei, exact een week voor de verkiezingen, postte de Izegemse Vlaams Belang-kandidate Nathalie Dewulf op haar Facebookpagina “vier gegronde redenen waarom E.T beter is dan een Marokkaan”, met daarbij de uitleg “Hij kwam alleen, hij had al een fiets, hij leerde onze taal en hij wou terug naar huis”. Dewulf, die verkozen werd voor de Kamer, excuseert zich nu voor die ‘flauwe mop’.

Dewulf zegt dat het gaat om een afbeelding die ze “al vaak had voorbij zien komen” en enkel als “mop” wilde posten. “Maar als ik hier mensen mee gekwetst heb, wil ik mij excuseren. Dat was zeker de bedoeling niet, daarom heb ik de afbeelding ondertussen ook verwijderd.” Voor de partijtop volstaat die uitleg. Woordvoerder Klaas Slootmans zegt na een gesprek met Dewulf “hier geen kwaadwilligheid in te zien”. "Ze excuseert zich ervoor en dat volstaat voor ons.”

Dewulf haalde op 26 mei vanop de vierde plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst het tweede hoogste aantal voorkeurstemmen bij Vlaams Belang, na lijsttrekker Wouter Vermeersch. Ze raakte dan ook vlot verkozen. In oktober 2018 maakte ze haar debuut in de politiek en werd ze verkozen tot gemeenteraadslid in Izegem.



Het was Limburgs ondernemer en politicus Saïd Bataray die de post ontdekte en vanmorgen op Twitter plaatste. “Een nieuwe dag betekent een nieuwe Vlaams Belanger die we mogen exposen”, aldus Bataray. Hij post sinds gisteren een reeks Vlaams Belang-verkozenen die in het verleden in opspraak zijn gekomen om verschillende redenen. Gisteren haalde bijvoorbeeld ook nog lokaal Vlaams-Belanger Jef Leffelaer, gemeenteraadslid in Stabroek, de media met zijn voorliefde voor SS-muziek.

“Het is ondertussen nog maar eens duidelijk hoezeer we na de overwinning van 26 mei onder de loep gelegd worden”, verklaarde Slootmans gisterenavond. “Alle wapens worden ingezet om Vlaams Belang uit de running van de regeringsonderhandelingen te duwen.”

Een nieuwe dag betekent een nieuwe Vlaams Belanger die we mogen exposen.

Vandaag is het de beurt aan Nathalie Dewulf.

Nummer 4 op de Kamerlijst van West-Vlaanderen. pic.twitter.com/AsDeE8uj1d Saïd Bataray, Limburger (37)(@ SaidBataray) link