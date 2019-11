Vlaams Belang verkoopt valse ‘Vlaamse identiteitskaarten’ voor Warmste Week, vzw die gesteund wordt reageert boos TT

28 november 2019

18u20 66 De partij Vlaams Belang heeft alle parlementsleden een valse ‘Vlaamse identiteitskaart’ bezorgd en is een actie gestart waarbij ook het grote publiek zo’n kaart kan kopen. De opbrengst ervan gaat naar vzw Boven De Wolken, die zich inzet voor ouders van doodgeboren kinderen. Alleen: die organisatie valt uit de lucht en is niet opgezet met de manier waarop de partij zich ermee associeert.

“Ook een breedgedragen en hartverwarmende solidariteit maakt deel uit van de Vlaamse identiteit”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken in een persbericht. “Vlaams Belang is van oordeel dat de beste manier om de kiezer het beleid te geven dat hij of zij wil, nog steeds een onafhankelijke Vlaamse staat is. In die staat kunnen we onze eigen identiteit - onze eigen waarden, normen en cultuur – beschermen en onze mensen op de eerste plaats zetten.”

De partij verkoopt “symbolisch Vlaamse identiteitskaarten om het democratische streven naar een onafhankelijk Vlaanderen extra in de verf te zetten”, klinkt het. De opbrengst van de verkoop gaat naar De Warmste Week, meer bepaald naar de vzw Boven De Wolken. Die organisatie biedt elke ouder van een sterrenkindje de mogelijkheid om gratis een fotoreportage te laten maken van zijn of haar overleden baby.

“Onze naam wordt gebruikt voor politieke boodschap”

Maar de vzw reageert vanavond geschrokken misnoegd op de aankondiging van Vlaams Belang en vraagt op haar Facebook-pagina alle politieke boodschappen achterwege te laten. “Wij zijn er voor iedereen die een baby verliest in België, ongeacht huidskleur, origine, geaardheid of politieke overtuiging. Boven De Wolken is er voor alle ouders. Wij hebben geen politieke kleur en wensen dat ook zo te houden.”

Boven De Wolken zegt wel gecontacteerd geweest te zijn door iemand van Vlaams Belang, maar zegt neutraal te willen blijven. “Iedereen die ons wil steunen, mag dit doen, want wij kunnen de centjes goed gebruiken. Jammer genoeg ontdekken we nu dat dit niet zomaar een wafelbak of koekjesverkoop is en moeten we vaststellen dat onze naam gebruikt wordt om een politieke boodschap te brengen. We willen ons hier uitdrukkelijk van distantieren.”

Ook verschillende politici die de kaart ontvingen, reageren misnoegd. “Gaan jullie op die manier om met belastinggeld?”, vraagt Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld) zich af op Facebook. “Mijn identiteitsgegevens gebruiken om een peperdure fake identiteitskaart na te maken? Een prachtig initiatief zoals de Warmste Week misbruiken om uw polariserende boodschap te verkondigen??”

“Nog een nationaliteit? Ik dacht dat jullie vonden dat ik er al te veel had?”, vraagt haar collega-parlementslid Sihame El Kaouakibi zich af op Twitter.

Nog een nationaliteit? Ik dacht dat jullie vonden dat ik er al te veel had? @vlbelang #driedubbelenationaliteit pic.twitter.com/6EXUVdOj9s Sihame El Kaouakibi(@ SihameElk) link