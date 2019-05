Vlaams Belang tweede grootste partij in Vlaams parlement, PVDA voor het eerst in halfrond mvdb

26 mei 2019

19u12

Bron: Belga 28 UPDATE Met ruim een derde van de stemmen geteld, is het duidelijk dat het Vlaams parlement er binnenkort fors anders zal uitzien. Regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V verliezen duidelijk terrein. Grote winnaar is Vlaams Belang, dat met 18,2 procent de tweede grootste partij wordt, na N-VA. Volgens een prognose van de VRT zou ook PVDA voor het eerst in haar geschiedenis verschillende zetels halen in het Vlaamse halfrond.

Met 27,8 procent zou N-VA de grootste partij blijven in het Vlaams Parlement. De partij zou wel wel 4,1 procentpunt verliezen tegenover 2014 en zou daarmee zo’n 8 zetels moeten inleveren.



Ook coalitiepartners CD&V en Open Vld verliezen terrein. CD&V, in 2014 nog de tweede grootste partij met 20,5 procent, zakt meer dan 6 procentpunt naar 14,2 procent. En de Vlaamse liberalen van Open Vld zakken van 14,1 procent naar 11,6 procent.

6 naar 23 zetels

Grote winnaar is Vlaams Belang. Die partij springt in één klap van 5,9 procent naar 18,2 procent en wordt daarmee de tweede partij van Vlaanderen. In het Vlaams Parlement zou de partij van 6 naar 23 zetels springen, blijkt uit een prognose van de VRT.



Bij de linkse oppositiepartijen is het beeld verdeeld. Groen gaat er lichtjes op vooruit en gaat van 8,7 procent naar 10,7 procent. Sp.a verliest dan weer terrein en zakt van 14 procent naar 9,8 procent.



Voor het eerst zou ook de PVDA zetels veroveren in het Vlaamse halfrond. De partij komt uit op 5,9 procent. De VRT-zetelprognose komt uit op vier Vlaamse zetels voor de communisten.