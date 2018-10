Vlaams Belang triomfeert en reikt de hand aan N-VA SPS

14 oktober 2018

19u55

Bron: Belga 24 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken triomfeert. "Onze partij wordt de derde van het land. Mocht u twijfelen, mocht de media twijfelen: de grote winnaar is het Vlaams Belang, het Vlaams Belang is back."

Het extreemrechtse Vlaams Belang kon de resultaten zondag in heel wat steden en gemeenten verbeteren. Voorzitter Van Grieken verwees in zijn toespraak zondagavond onder meer naar Aalst, Roeselare, Turnhout, en Ninove, waar lokaal VB-kopstuk Guy D'haeseleer bijna 40 procent van de stemmen haalt. "Het ziet ernaar uit dat we misschien de eerste Vlaams Belang-burgemeester kunnen verwelkomen", zei de voorzitter daarover.

Van Grieken reikt de N-VA de hand om samen te besturen waar het kan. "Op veel plekken zien we dat zowel het Vlaams Belang als N-VA samen vooruitgaan. In bijna 20 gemeentes kunnen we samen een meerderheid vormen, en de kiezer een echt en rechts Vlaams beleid geven", zei hij. "Maar als N-VA voor links of CD&V kiest, dan zullen zij daarvoor de prijs betalen in 2019", waarschuwde Van Grieken.

De campagne voor de federale en gewestverkiezingen van mei volgend jaar, begint morgen, zei Van Grieken nog. "Dat wordt een nog veel beter resultaat", maakte de Vlaams Belang-kopman zich sterk.