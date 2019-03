Vlaams Belang tegen kilometerheffing Weyts: “Automobilist is al genoeg uitgeperst” SPS

11u39 0 big brother, een onaanvaardbare aanslag op de privacy.” Het Vlaams Belang zet zich fel af tegen het voorstel van Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) om rekeningrijden op basis van gps-tracking in te voeren. “België is door hoge accijnzen op brandstof nu al kampioen inzake rekeningrijden. De automobilist is al genoeg uitgeperst”, aldus voorzitter Tom Van Grieken. Ook de keuze van gps-tracking valt in slechte aarde. “Dit is pure, een onaanvaardbare aanslag op de privacy.”

De partij stelt zich ook vragen bij het feit dat het uitgerekend Be-Mobile is dat het geplande systeem van gps-tracking via de smartphone aankondigde. “Be-Mobile, eigenaar van de 4411-app, is immers een dochterbedrijf van Proximus dat uiteraard alle belang heeft bij de invoering van een kilometerheffingsysteem op basis van gps-tracking”, aldus Van Grieken, die meteen ook een petitie tegen de kilometerheffing aankondigt.

Volgens Van Grieken is België nu al kampioen inzake rekeningrijden. “De Vlaamse automobilist wordt door deze regeringen nu al uitgeperst als een citroen. Bovenop de Vlaamse verkeersbelastingen int de federale overheid bij de autorijders immers nog eens 5 miljard euro aan accijnzen en 2,3 miljard euro aan btw. De enige Vlaamse studie die tot op heden werd uitgevoerd over de kilometerheffing stelt overigens dat autorijden door de kilometerheffing nog eens 12 tot 17 procent duurder zou worden.”

Het Vlaams Belang schuift zelf alternatieven voor de kilometerheffing naar voor. “Veel Vlamingen staan niet in de file voor hun plezier, maar wel omdat ze geen alternatief hebben. De enige manier om wagens van de baan te krijgen, is dus niet het autogebruik kapot te belasten, maar wel eindelijk een kwalitatief en betrouwbaar openbaar vervoer aan te bieden”, zegt Van Grieken. “Het wordt bovendien tijd dat de regering al die taksen die geïnd worden bij de automobilist opnieuw investeert in degelijke weginfrastructuur, zodat ook op die manier de files kunnen worden bestreden.” De partij wil ook buitenlandse automobilisten mee laten betalen aan onze infrastructuur via een wegenvignet naar Zwitsers en Oostenrijks voorbeeld.