Vlaams Belang stuurt Dries Van Langenhove naar Grieks-Turkse grens KVDS

09 maart 2020

12u19 10 Vlaams Belang stuurt een parlementaire delegatie op “fact finding mission” naar de Grieks-Turkse grens. Dat meldt de partij in een persbericht. Dries Van Langenhove zal deel uitmaken van de missie.

De spanningen tussen Griekenland en Turkije lopen op nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week besloot om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te geven. Duizenden vluchtelingen trokken naar de grens met Griekenland, waar ze nu tegengehouden worden.

Steunen

Vlaams Belang wil de Grieken steunen met de missie. “Met deze reis gaan we onze steun uitdrukken, maar ook polsen naar welke hulp nodig is “, aldus Van Langenhove.





Hij wordt vergezeld van partijgenoot en Europarlementslid Tom Vandendriessche en een delegatie van het Franse Rassemblement National (RN), dat is de partij van Marine Le Pen. “Toegeven aan Erdogan is alleszins geen optie”, aldus Vandendriessche.

De delegatie komt maandagmiddag aan in Athene en zal van daaruit doorreizen naar Alexandroupolis, op 50 kilometer van de Turkse grens. Er zullen gesprekken plaatsvinden met plaatselijke burgemeesters en er zal een rapport opgemaakt worden over de situatie aan de grens. Woensdag keert de delegatie terug.

