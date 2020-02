Vlaams Belang start petitie tegen lage-emissiezones in Vlaanderen: “Asociale pestbelasting” KVDS

21 februari 2020

19u13 0 Het Vlaams Belang gaat handtekeningen verzamelen tegen de lage-emissiezones (LEZ) in Antwerpen, Gent en Brussel. Dat meldt de partij zelf in een persbericht. Als de kaap van de 100.000 gerond is, wil ze Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in het parlement confronteren met het protest, net als de gemeenteraden van de betrokken steden.

Een “asociale pestbelasting” noemt het Vlaams Belang de maatregel waarmee de Vlaamse overheid de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen in een aantal steden wil verminderen. Dat gebeurt onder meer door oude, vervuilende wagens de toegang tot het centrum te ontzeggen. Antwerpen voerde in 2017 als eerste een LEZ in, intussen volgden ook Gent en Brussel. Gent besloot deze week de LEZ zelfs uit te breiden.

Nieuwe wagen

“Wie geen nieuwe wagen heeft of kan betalen, moet dure dagpassen of jaarabonnementen kopen om Gent, Brussel of Antwerpen binnen te kunnen”, aldus het Vlaams Belang. “Terwijl het net de sociaal zwakkeren zijn die zich moeten beredderen met een oudere wagen.”





Volgens Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken is het “helemaal niet duidelijk of de LEZ’s bijdragen aan een beter milieu of zelfs maar een betere luchtkwaliteit, gezien de heel lokale impact. De sociale en financiële impact reikt echter ver en raakt één op de vijf wagens. Wij willen een mobiel en welvarend Vlaanderen, geen anti-wagenbeleid terwijl het openbaar vervoer duidelijk ondermaats en duur is georganiseerd.”

LEES OOK: HET DEBAT. Moeten de lage-emissiezones opnieuw afgeschaft worden? Dit vinden jullie ervan

Een motie van Vlaams Belang om een ‘stand still’ in te voeren op het vlak van lage-emissiezones (LEZ) haalde woensdag geen meerderheid in het Vlaams Parlement. Toch lijken ook bij andere partijen de twijfels over de (on)zin van de LEZ toe te nemen. Zo wil ook sp.a dat de lage-emissiezones niet worden uitgebreid of verstrengd zonder grondige evaluatie. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen het effect van het instrument van de LEZ zeker evalueren, maar gaan niet in op de gevraagde ‘bevriezing’.

Onzekerheden

Eerder deze week raadde VAB steden en gemeenten ook aan om voorlopig geen LEZ in te voeren. Er zijn volgens de mobiliteitsorganisatie nog te veel onzekerheden. Zo blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de impact op de luchtkwaliteit niet overtuigend is, vooral wat stikstofdioxide (NO2) betreft, en dreigen volgens VAB de sociale gevolgen in 2025 “onverantwoord grote proporties” aan te nemen.

De stad Antwerpen gaat dan weer de link onderzoeken tussen armoede en overtredingen tegen de lage-emissiezone in de stad. Dat heeft schepen voor Armoedebestrijding Tom Meeuws (sp.a) maandagavond gezegd op de Antwerpse gemeenteraad. “Op dit moment zijn er geen indicaties dat er een bijsturing van de lage-emissiezone nodig is”, klonk het dinsdag evenwel vanuit zijn kabinet.

