Vlaams Belang stapt naar Raad van State tegen benoeming Reynders TT

26 augustus 2019

11u56 128 Vlaams Belang stapt naar de Raad van State tegen de benoeming van minister van Buitenlandse Zaken Dider Reynders als nieuwe Europees commissaris “door de minderheidsregering in lopende zaken”. Volgens de partij is de regering niet bevoegd om die beslissing te nemen.

Er komt heel wat kritiek op de promotie van Reynders naar Europa. N-VA trok zaterdag na de bekendmaking meteen fel van leer en vind het niet kunnen dat de benoeming zonder parlementair debat werd doorgevoerd. Ook Vlaams Belang is niet te spreken.

“Met Didier Reynders hebben Wallonië en de MR opnieuw een Euromillions-winnaar”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. “Reynders wordt door de regering in lopende zaken voorgedragen als Belgisch kandidaat voor de post van Europees commissaris, en is zo al de veertiende excellentie van de regering-Michel die het zinkende Belgische schip verlaat.”



Het Vlaams Belang zegt niet te spreken te zijn “over deze gang van zaken waarbij een regering in lopende zaken die over amper 38 van de 150 Kamerzetels beschikt zonder ook maar enig parlementair debat overgaat tot zo een belangrijke beslissing”. De partij heeft vorige week nog een parlementaire vraag over de benoeming ingediend.

“Kan ‘lopende zaken' niet zomaar uitbreiden”

“Los van het feit dat op deze manier en buiten het parlement om twee Europese topfuncties in francofone liberale handen komen, is het onaanvaardbaar dat deze beslissing genomen wordt door een regering in lopende zaken die niet bevoegd is om zulke beslissingen te nemen. Het uitdelen van Europese topfuncties behoort uitdrukkelijk niét tot de lopende zaken”, zegt Pas stellig. De partij zal de benoeming dan ook juridisch aanvechten bij de Raad van State. “’Lopende zaken’ kunnen nu eenmaal niet worden uitgebreid om electoraal afgestrafte politieke vriendjes aan een win-for-life te helpen.”

De Europese regels zeggen dat het een lidstaat is die een kandidaat voorstelt voor de post van Europees commissaris. Er is niet verder bepaald of het dan de regering of het parlement is die de benoeming moet aandragen.