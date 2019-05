Vlaams Belang speelt vals bij campagne

Redactie

21 mei 2019

20u18

Bron: VTM Nieuws

14

Vlaams Belang voert campagne tegen wat zij de ‘islamisering’ van de Turnhoutsebaan in Antwerpen noemen. Vandaag hebben ze bij een actie een bord met Arabische tekst overplakt. Op het bord stond, zogezegd, de naam van een café in het Arabisch. Maar die actie blijkt in scène gezet. De partij zou het bord met de Arabische naam zelf gehangen hebben, want later vandaag had het café gewoon een Nederlandstalige naam.