Vlaams Belang: “Sommige elementen in ontwerpnota N-VA komen rechtstreeks uit ons programma”

22 augustus 2019

17u16

Bron: Belga 154 Vlaams Belang herkent in de ontwerpnota rond inburgering en integratie de klemtonen die het heeft gelegd in de gesprekken met informateur Bart De Wever. Dat zegt onderhandelaar Chris Janssens. Uit de tekst die De Morgen kon inkijken, blijkt dat N-VA hoog wil inzetten op een veel strenger integratiebeleid. Meer dan ooit ligt de klemtoon op zelfredzaamheid voor nieuwkomers. Via een verplichte test moet voor N-VA ook de kennis van de Vlaamse canon aangetoond worden.

De ontwerpnota waarvan sprake heeft de status van een voorlopig werkdocument waarover nog flink onderhandeld kan worden. Duidelijk is wel dat het inburgeringsbeleid -als het van N-VA afhangt- een scherpe bocht naar meer plichten en minder rechten zal maken.

Sinds 2004 voert Vlaanderen een beleid van verplichte inburgering voor nieuwkomers. Vijftien jaar later vindt N-VA het tijd voor een nieuwe fase, blijkt uit de nota. “Met een sterke focus op onze pluralistische rechtsstaat, kennis van de Vlaamse canon en met aandacht voor de waarden van de verlichting.”

Wie niet slaagt krijgt boete

De Vlaamse canon zal deel uitmaken van het inburgeringstraject, dat eindigt in een burgerschapstest. Ook het taalniveau moet dan via een centraal examen worden getest. Tot nu toe is enkel de deelname aan de inburgeringscursus verplicht, maar N-VA wil naar een verplicht examen. Wie niet slaagt, wordt beboet.

N-VA dringt er ook op aan dat Vlaanderen op basis van het gevolgd traject een proactief advies bezorgt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Op die manier zouden de verblijfsrechten van de nieuwkomer gekoppeld worden aan zijn inburgeringstraject. Daarnaast wil N-VA af van het "gratis inburgeringsbeleid": inburgeraars betalen een bijdrage voor hun inburgeringstraject en de bijhorende tests.

Vlaams Belang: “We herkennen onze klemtonen”

Vlaams Belang herkent veel punten in de tekst. “De nadruk op zelfredzaamheid en responsabilisering is een klemtoon die wij hebben gelegd aan de onderhandelingstafel”, zegt Janssens. “Zonder de punten die wij in de campagne en in de onderhandelingen hebben aangehaald, zouden we deze tekst nooit gezien hebben. Er staan elementen in die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen. Het examen, het betalend maken van het systeem en het werken met boetes zijn zaken waarop ik de afgelopen legislatuur heb gehamerd in het parlement.”

Janssens noemt het jammer voor N-VA dat de partij nu met partners aan tafel zit die wellicht niet zo ver willen gaan. “We hadden de verstrenging van de inburgering samen kunnen uitvoeren”, betreurt hij. “Het is maar de vraag welke borrelnootjes er nog van dit document zullen overblijven na de onderhandeling met CD&V en Open Vld.

Groen: “Taal moet hefboom zijn, geen slagboom”

Groen heeft heel wat bedenkingen bij de voorstellen. “We verzetten ons tegen deze maatregelen. Taal moet een hefboom zijn, geen slagboom”, zegt parlementslid An Moerenhout.

“Nieuwkomers moeten zo snel en zo goed mogelijk de Nederlandse taal leren spreken. Het is dan ook een goede zaak dat nieuwkomers verplicht worden om deel te nemen aan de Nederlandse lessen. Maar het is geen goede zaak om hen te beboeten wanneer ze het Nederlands niet binnen een vooropgestelde termijn spreken, of om het resultaat te koppelen aan het recht om in ons land te blijven. Heel wat nieuwkomers zijn niet bij machte om het Nederlands zo snel te leren, terwijl ze wel willen en heel erg veel inspanningen leveren. De voorstellen zullen nefast zijn voor de integratie en participatie van veel kwetsbare nieuwkomers”, zegt Moerenhout.

Groen vindt dat de onderhandelaars beter zouden focussen op de wachtlijsten voor inburgeringstrajecten. “Al jaren is er een gebrek aan Nederlandse lessen ‘s avonds en tijdens het weekend. Die timing is belangrijk, want zo kunnen nieuwkomers het aanleren van de Nederlandse taal combineren met een job.”

