Vlaams Belang sleept Groen-voorzitster Meyrem Almaci voor rechter wegens laster LVA

19 oktober 2018

05u18

Bron: Belga 0 Het Vlaams Belang heeft een klacht ingediend tegen Groen-kopstuk Meyrem Almaci, zo berichten de kranten van Mediahuis vrijdag. Aanleiding zijn de uitlatingen van Almaci in het kopstukkendebat op Eén. De voorzitster van Groen had Vlaams Belang als racistisch ­bestempeld, maar dat vond Van Grieken "gratuit en lasterlijk".

De voorzitter van Vlaams Belang diende donderdag een klacht in tegen zijn collega van Groen voor smaad en laster en eerroof. Hij ­beroept zich daarvoor op een arrest van maandag. Een rechter oordeelde toen dat Boek.be en de Groep Algemene Uitgevers de huisuitgeverij van Vlaams Belang, Uitgeverij Egmont, niet mogen weren van de Boekenbeurs.

De rechter in beroep verwierp daarbij de redenering van de organisatoren dat VB discriminatie propageert. "Het is niet bewezen dat de politieke overtuiging van de partij racistisch of discriminerend zou zijn", staat in zijn arrest.

Vlaams Belang is tevreden en wil wie de partij bewust racistisch noemt juridisch aanvallen. De klacht tegen Almaci is echter vooral symbolisch, want ze geniet van parlementaire onschendbaarheid voor uitspraken die ze in haar functie doet.