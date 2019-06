Vlaams Belang scoorde meer stemmen in armste gemeenten kg

11 juni 2019

06u27

Bron: Belga, De Standaard 2 De N-VA verloor bij de verkiezingen veel sterker in gemeenten waar het gemiddelde inkomen laag is. Dat blijkt uit berekeningen van De Standaard. Voor Vlaams Belang ziet het plaatje er precies omgekeerd uit.

De N-VA verloor bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement 7,1 procent. Maar dat verlies is erg ongelijk verspreid over de gemeenten. In de 20 procent rijkste Vlaamse gemeenten ging de N-VA er iets meer dan 3 procent op achteruit. In de 20 procent armste bedroeg de daling bijna 10 procent, of dus drie keer meer.



Uit de berekeningen van De Standaard blijkt dat de N-VA in een gemeente bijkomend 1,1 procent verliest, per duizend euro dat het gemiddelde netto belastbaar inkomen lager ligt.

1 procent per duizend euro

Bij Vlaams Belang is er sprake van een omgekeerde tendens: hoe lager het inkomen, hoe sterker de partij wint. Waar de N-VA in de armste gemeenten gemiddeld 6,6 procent extra verloor, won Vlaams Belang 6,4 procent extra. Per duizend euro dat het inkomen in een gemeente lager ligt, wint Vlaams Belang 1 procent extra.