Vlaams Belang: "Wij willen maximum 10 procent vreemdelingen in sociale woningen"

13 februari 2018

14u38

Bron: Belga 1 Vlaams Belang wil maximum tien procent niet-Belgen toelaten in de sociale woningen in ons land. Dat is het opvallendste voorstel uit een nieuwe campagne 'Een hart voor onze mensen' waarmee de partij volop de sociale kaart wil trekken.

Vlaams Belang lanceert vandaag haar nieuwe campagne 'Een hart voor onze mensen'. De kernboodschap: de Vlaming is er economisch en financieel slecht aan toe omdat de sociale zekerheid wordt ondermijnd door het open grenzen-beleid van N-VA en die moet beschermd worden, legt voorzitter Tom Van Grieken uit. "De sociale zekerheid moet worden voorbehouden voor wie bijdraagt en werkt. België moet stoppen met het OCMW van de wereld te zijn."

De sociale zekerheid kan alleen in stand gehouden worden als we stoppen met de immigratiefactuur te betalen Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

Dat 90 procent van de sociale woningen gereserveerd moet worden voor Belgen is het meest opvallende voorstel, maar de partij werkte een heel arsenaal aan plannen uit. Migratie kost ons jaarlijks 7,2 miljard euro. "Dit is een erg voorzichtige schatting", benadrukt Van Grieken. Dat geld kan veel beter besteed worden, vinden de Vlaams Belangers. Door middel van een volledige immigratiestop uit moslimlanden bijvoorbeeld, een actieve opsporing van illegalen en strengere inburgeringsproeven moet geld vrijkomen om onder meer de pensioenen op te trekken, het kindergeld te verhogen en de rusthuisfactuur te drukken.

Ook het idee van een aparte sociale zekerheid voor allochtonen wordt opnieuw van stal gehaald. Niet-Belgen moeten eerst zeven jaar in ons land verblijven en minstens drie jaar gewerkt hebben om toegang te krijgen tot de sociale zekerheid. "We kunnen van Vlaanderen het Zwitserland aan de Noordzee maken als we het geld dat we nu in de bodemloze put van migratie stoppen, investeren om een antwoord te bieden op de terechte vragen van onze mensen", besluit Vlaams Belang-kopstuk Guy D'haeseleer. "Als we daarvoor wat heilige huisjes moeten slopen, dan is dat maar zo."