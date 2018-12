Vlaams Belang protesteert tegen migratiepact met projectie op ambtswoning premier, security komt hardhandig tussen

03 december 2018

Bron: Belga, Twitter

Terwijl het kernkabinet in de Lambermont bijeen zat over het VN-migratiepact, probeerde Vlaams Belang zijn verzet tegen de tekst kracht bij te zetten. De partij projecteerde op de ambtswoning van de premier de tekst “Stop Marrakesh Migratiepact”. Even toch, want het veiligheidspersoneel van de premier greep al snel in.